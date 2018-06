Il professore Davide Zilli con “Coinquilini” vince la XXIX edizione di Musicultura

Professore di letteratura di giorno, cantautore e pianista di sera, il piacentino Davide Zilli ha vinto la XXIX edizione di Musicultura con la canzone “Coinquilini”. Un brano dalla melodia facile ma dal testo irresistibile, incentrato sull'ironia della forzata convivenza tra studenti, che ha cantato scalzo con il busto di Giacomo Leopardi posato sul piano, mentre il pubblico dell'Arena Sferisterio di Macerata, che sfiorava il sold out, ne ritmava le note. «Normalmente - ha dichiarato - compongo le mie canzoni in macchina andando a scuola», poi tradito dall'emozione, nonostante il suo talento da showman, non è riuscito a far altro che ringraziare. La compagna Francesca prima di tutto, che in autunno gli darà un figlio, e i suoi studenti «è grazie a loro se ho mantenuto la testa sulle spalle», e infine Macerata «mi avete fatto sentire a casa», annunciando che utilizzerà il premio di 20 mila euro per il suo terzo album.



Zilli ha avuto la meglio sugli altri tre finalisti: Daniela Pes con il brano in dialetto gallurese del '700 “Ca milla dia a di”, Pollio in “Generico”, disillusa istantanea di una generazione, e Marco Greco nella coinvolgente e ben ritmata “Abbiamo vinto noi”, che gli è valsa il Premio della Critica. Anche nella finalissima, come nella serata inaugurale, ha aleggiato nell'aria la figura dello scomparso presentatore Fabrizio Frizzi che ha condotto la manifestazione per nove anni,. Non solo nel ricordo di Mirkoeilcane, vincitore della scorsa edizione, che prima di cantare ha voluto ricordarlo riproponendo la toccante lettera che aveva pubblicato su Facebook alla notizia della sua morte. Ma anche nel continuo tornare a riferirsi a lui anche fuori copione dei tre presentatori (Gianmaurizio Foderaro, Metis Di Meo e John Vignola), come se fosse lì a controllare che tutto andasse bene fino a quandonel finale hanno detto «Grazie, è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Fabrizio da lassù ci avrebbe dato una pacca sulla spalla».







© RIPRODUZIONE RISERVATA