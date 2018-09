Ennio Morricone festeggia i 90 anni con un concerto all'Auditorium il 27 settembre: ultimi biglietti disponibili

Corsa all'ultimo biglietto all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il concerto di Ennio Morricone che compie 90 anni e festeggia giovedì 27 settembre alla guida dell’orchestra e del coro dell’accademia di Santa Cecilia. Con lui nella sala Santa Cecilia alle 20.30 i premi Oscar Nicola Piovani e Dario Marianelli. Con questa grande festa in musica che renderà omaggio a uno dei compositori più amati nel mondo l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si prepara a inaugurare una nuova stagione.



Ennio Morricone, che tra qualche mese compirà novant’anni, festeggerà questo importante anniversario insieme al pubblico romano. I biglietti, in vendita già dal 2 luglio (alla biglietteria del Parco della Musica e nel punto vendita di Via Vittoria 6) sono andati a ruba sin dalla prima settimana. Una dimostrazione di affetto del pubblico verso questo grande artista che nella sua lunga carriera ha alternato alle 500 colonne sonore per il cinema la composizione di brani sinfonici e da camera. Pochi gli ultimi posti disponibili.

Le musiche in programma alterneranno alcune delle hit scritte per il cinema (da Nuovo cinema Paradiso a Mission) a omaggi musicali, in alcuni casi scritti per Morricone da amici e colleghi illustri come i due premi Oscar Nicola Piovani e Dario Marianelli; Salvatore Sciarrino - uno dei più noti compositori contemporanei - ma anche pagine di Goffredo Petrassi (che di Morricone è stato maestro di composizione) e classici come J.S. Bach (nella trascrizione di Anton Webern).







