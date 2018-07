Il 15 luglio ai piedi del Gran Sasso serata-tributo per Ivan Graziani

“Ivan e il Gran Sasso. Due voci, un'unica anima”: è la serata-tributo a Ivan Graziani, il cantautore scomparso 21 anni fa, che si terrà il 15 luglio ai Prati di Tivo, Pietracamela, (Teramo), ai piedi del Gran Sasso, luogo caro al cantautore abruzzese. Sul palco Le Vibrazioni, il figlio d'arte di Ivan, Filippo Graziani, vincitore della Targa Tenco 2014 nella sezione opera prima, Bocephus King, talento del rock canadese, Pigro in Tour, la tribute band ufficiale di Graziani guidata dall'altro figlio di Ivan, Tommy, l'orchestra giovanile da camera Benedetto Marcello.



La serata, presentata da Paolo Notari e Duccio Pasqua, rientra nel cartellone di “Abruzzo dal vivo”, progetto ideato dalla Regione Abruzzo finanziato dal Mibac e dalla direzione generale Spettacolo per rilanciare e animare i 23 Comuni colpiti dal terremoto, portando in questi territori 68 eventi che spaziano tra concerti, spettacoli di teatro e danza. In questa occasione, verrà pubblicato il bando del Premio Pigro 2018, concorso rivolto ai nuovi talenti musicali. La finale si terrà a Sanremo, a febbraio, durante il Festival della canzone italiana, nel teatro dedicato a Ivan Graziani. Le domande vanno presentate entro il 15 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA