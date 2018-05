“25 Ax - Il bello di essere J-Ax”, esce oggi la raccolta che celebra un quarto di secolo del rapper

Esce oggi “25 Ax – Il Bello di essere J-Ax”, la raccolta con cui J-Ax celebra i suoi 25 anni di discografia, che contiene i successi più significativi dell’artista, dal 1993 - anno in cui usciva il primo album degli Articolo 31 intitolato “Strade di Città” - fino ad oggi. Un quarto di secolo in cui l’istrionico rapper, autore, performer e anche volto tv di celebri programmi musicali ha compiuto una parabola artistica sempre in ascesa, contribuendo in modo decisivo alla diffusione del rap, passato da fenomeno di nicchia a vero e proprio evento di massa. La raccolta racchiude in un doppio cd e doppio vinile tutti i brani più famosi dell’epopea Articolo 31, che, con una durata discografica di circa 10 anni, ha creato i presupposti di una carriera da solista inaugurata nel 2006 con l’album “Di Sana Pianta” e proseguita con successo fino ad oggi, passando per il progetto “Due Di Picche” con Neffa nel 2010 e più recentemente per l’acclamato “Comunisti Col Rolex”, pubblicato nel 2017 insieme a Fedez, con il quale J-Ax ha fondato la nota label Newtopia.





