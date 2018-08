A vent'anni dalla morte, omaggio a Lucio Battisti il 29 agosto al Castello di Santa Severa

Tributo a Lucio Battisti il 29 agosto al Castello Santa Severa con un concerto di Giandomenico Anellino e Roberto Pambianchi. Una location unica per un viaggio nel mondo musicale degli anni '70 in occasione del ventesimo anniversario della morte del più amato cantautore italiano. L’evento, a cura di On air di Giampiero Firicano, fa parte della rassegna Sere d’Estate: i grandi eventi al Castello di Santa Severa, organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con LazioCrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture.



Lo spettacolo dal titolo “Libere Emozioni ", è un viaggio musicale emozionante nel mondo musicale del cantautore di Poggio Bustone scomparso il 9 settembre di 20 anni fa. I protagonisti dello spettacolo saranno Giandomenico Anellino (Il più originale chitarrista italiano soprannominato anche “L’uomo orchestra e “Il Disegnatore di musica”), e il cantautore Roberto Pambianchi (la voce più amata dai fan di Lucio Battisti). Un viaggio strumentale e cantato nel quale si eseguiranno brani tratti della produzione Battisti/Mogol con un’introduzione dedicata all’ultimo periodo artistico di Lucio Battisti con i brani scritti insieme al grande Pasquale Panella. Musiche di Giandomenico Anellino, Lucio Battisti, Beatles, Lucio Dalla.

