Morto Patrick Williams, il compositore di Sinatra e della Pausini

Il musicista statunitense Patrick Williams, celebre compositore e arrangiatore pluripremiato che ha lavorato con Frank Sinatra, Barbra Streisand, Natalie Cole e Gloria Estefan, è morto ieri al John's Hospital di Santa Monica, in California, all'età di 79 anni, per le complicazioni di un tumore. Tra le più recenti collaborazioni di Williams quella con Laura Pausini, per la quale ha prodotto, arrangiato e diretto l'album “Laura Xmas” del 2016. Williams è stato uno compositori americani che ha ricevuto più riconoscimenti nel jazz, nella musica popolare e da concerto, oltre a quella per il cinema e la televisione. Nominato per il Premio Pulitzer per la composizione del lavoro orchestrale “An American Concert” (1976), Williams ha vinto due Grammy per i suoi arrangiamenti jazz, quattro Emmy Award e ben 23 nomination per le sue composizioni per la televisione e una nomination agli Oscar (per l'adattamento dell'opera “Breaking Away” del 1979). Williams ha composto nella sua carriera colonne sonore per più di 200 film.



«Il mio adorato #PatrickWilliams è un angelo ora... Sei uno dei più grandi musicisti di tutto il mondo e ho avuto l'onore di conoscerti e di essere la tua voce per il nostro album Laura Xmas». Così Laura Pausini, con un post sul suo profilo Facebook, ha voluto ricordare il compositore . «Non dimenticherò mai - scrive Pausini rivolgendosi direttamente all'amico scomparso - quando mi hai detto che ero la tua versione femminile di Frank Sinatra e quando mi hai mandato la foto con il nostro cd in mano di cui eri così orgoglioso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA