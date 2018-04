Musica, ora si può scrivere con la grafia di Bowie o Lennon

Il fascino dei testi scritti a mano da grandissimi artisti è innegabile, e forse può ispirare anche i nuovi autori. Scrivere canzoni come quelle di David Bowie e John Lennon non è certo cosa per tutti, ma almeno da oggi sarà possibile "copiarne" la grafia. E' quello che hanno pensato gli ideatori di “Songwriters Fonts”, un progetto che permette di scaricare font creati sulla base delle grafie di John Lennon, David Bowie, Kurt Cobain, Serge Gainsbourg e Leonard Cohen.

Si possono scaricare gratuitamente font (il tipo di caratteri digitali che utilizziamo per scrivere su computer e telefonini) che ricalcano la calligrafia di alcuni fra i principali cantanti degli ultimi anni. «Scrivete canzoni come quelli che vi hanno ispirato», si legge nella presentazione del sito, curato dai graphic designer francesi Nicolas Damiens e Julien Sans: «Scrivere canzoni con la grafia di compositori influenti aiuta lo sviluppo dell'immaginazione», sottolineano. Nel sito sono presenti gli esempi di lettere e appunti scritti a mano, oltre che di Bowie e Lennon, anche di Kurt Cobain, Leonard Cohen e Serge Gainsburg

© RIPRODUZIONE RISERVATA