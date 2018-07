Parte domani dalla Costa Smeralda il tour europeo di Jason Derulo, re del rhythm and blues

Con il grande concerto di Jason Derulo a Cala di Volpe in Costa Smeralda si apre domani 29 luglio il tour europeo dell'artista. La star del rhythm and blues, cantautore e ballerino statunitense, recordman nelle vendite di singoli e album in tutto il mondo, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nella zona prima dell'esibizione che darà il via ufficiale al tour in Europa. Derulo è un ragazzo prodigio della musica black: già a 16 anni scriveva canzoni per superstar quali Pitbull, Cassie e Keyshia Cole. Nel 2011 ha debuttato con un album che lo ha lanciato nel firmamento della musica internazionale e da allora ha venduto oltre 50 milioni di copie nel mondo. Nella sua carriera ha collaborato con musicisti e cantanti di fama mondiale. Sul palco porterà i suoi più grandi successi tra cui il singolo “Colors”, pubblicato nel 2018 e scelto come brano ufficiale dei Mondiali di calcio.

