Musica, lo streaming supera i supporti fisici: è la maggior fonte di ricavo per l'industria discografica

Terzo anno consecutivo di crescita per il mercato discografico globale, che nel 2017 ha fatto segnare un +8,1%. Secondo il Global Music Report 2018 dell'IFPI, i ricavi del 2017 sono stati pari a 17,3 miliardi di dollari. Lo streaming (38,4% dei ricavi totali), per la prima volta, è diventato la principale fonte di entrate con 176 milioni di utenti di servizi streaming a pagamento (il settore del fisico è sceso al 30%), contribuendo alla crescita del segmento del 41,1% su base annuale. In Italia, per la prima volta, lo streaming supera il fisico nei primi 3 mesi del 2018.

