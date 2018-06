“Kiss me, Kate” di Cole Porter dal 7 al 9 giugno al Ravenna Festival

“Kiss me, Kate”, pluripremiata creazione di Cole Porter con più di mille performance a Broadway e traduzioni in 12 lingue, arriva al Ravenna Festival - per l'edizione che celebra il contributo degli Stati Uniti alla musica come la conosciamo oggi - nella produzione dell'inglese Opera North, che coniuga le impeccabili invenzioni della musica di Porter a un cast brillante. Dopo il debutto inglese al Leeds Grand Theatre a maggio, e prima di due settimane al London Coliseum e poi ancora al Festival di Edimburgo, “Kiss Me, Kate” sarà in prima nazionale al teatro Alighieri dal 7 al 9 giugno, tra gli appuntamenti più attesi della 29/a edizione della rassegna, che con il titolo “We Have a Dream” ricorda Martin Luther King a 50 anni dalla morte. Opera North ha già presentato a Ravenna “One Touch of Venus” di Kurt Weil nel 2005. Firma la regia Jo Davies, che guida il cast - una combinazione di cantanti dalla formazione classica e professionisti del musical - in perfetto equilibrio fra due trame parallele.

