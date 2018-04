Nathalie, esce nuovo album “Into the flow”

Esce il nuovo album di Nathalie "Into the flow" (etichetta Believe Digital) disponibile in preorder dal 27 aprile, prima dell'uscita ufficiale prevista per l'11 maggio. L'album segna il ritorno di Nathalie, una delle più amate voci scoperte da X Factor.



Sulle bacheche di tutti i social network della cantautrice italo-belga si legge da qualche giorno l'annuncio: «Il mio nuovo album è “Into the flow” negli store dall'11 maggio 2018 con “Believe! ”Ora finalmente è pronto a fluire!». L'artista romana ha già duettato con Battiato, Raf, Skunk Anansie e molti altri grandi della musica internazionale.

