Niccolò Agliardi, ecco il nuovo singolo "Johnny"

Si chiama "Johnny" il nuovo singolo di Niccolò Agliardi. Il cantautore milanese ha da pochi giorni pubblicato l'antologia “Resto” (Edizioni Curci/Artist First), che è composta dai 2 cd “Ora” e “Ancora” e che contiene 25 brani, tra cui 3 inediti (uno dei quali è appunto “Johnny”). La raccolta è disponibile in streaming, digitale e nella versione deluxe con un kit origami: ogni brano dell’antologia, infatti, sarà rappresentato da un particolare origami pensato appositamente da Agliardi.



Il protagonista del videoclip di "Johnny", che pubblichiamo in anteprima, è il giovane attore romano Luigi Fedele (già protagonista di "Piuma" e "Quanto Basta").



«"Johnny" è il ritratto di un adolescente liberamente ispirato a ciò che recentemente è accaduto nella mia vita – racconta il cantautore – Ho scelto di intraprendere un percorso da genitore affidatario ed è così che, quasi all’improvviso, mi ritrovo nel nuovo ruolo di padre di un ragazzo che ha visto “il mare da tutti le parti ma non il futuro”. Il mio compito è quello di insegnare a costruirselo appena dopo averlo sognato. In un paese che promette molto ma non sempre mantiene. Johnny è mio figlio, ma potrebbe essere uno dei tantissimi ragazzi italiani che, bombardati da milioni di sollecitazioni digitali, fanno fatica a immaginare per loro un progetto concreto e duraturo. Un mestiere che li gratifichi e che preveda, prima della ricompensa la necessaria fatica per ottenerla».Agliardi presenterà la raccolta il 22 settembre a Roma, alle ore 18,30 alla Feltrinelli Roma Red Tomacelli (in via Tomacelli, 23).

© RIPRODUZIONE RISERVATA