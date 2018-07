Nino D'Angelo: «I neomelodici? Li ho inventati io. Nessuno escluso»

di Veronica Cursi

Sessantuno anni vissuti sempre con la speranza, che «per chi non ha niente in tasca è la fede più grande». E in tasca Nino D'Angelo, il ragazzo con il caschetto d'oro cresciuto tra i vicoli di Napoli, ha sempre avuto pochi soldi ma tanti sogni. Tutti realizzati. IL TOUR Ecco perché questi 40 anni di carriera «sudati, belli, avventurosi» ha voluto festeggiarli con un concerto 6.0 (l'anno scorso in uno strapieno stadio San Paolo) che ora replica con un tour in giro per...

