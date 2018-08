Domani la Notte della Taranta a Melpignano, un minuto di silenzio in omaggio a Genova e alla Calabria

Il concertone inizierà alle 22.30 con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedie di Genova e in Calabria. Poi il via alla 21/ma edizione della Notte della Taranta, sabato 25 agosto a Melpignano in provincia di Lecce, diretta dal maestro concertatore Andrea Mirò che dirigerà l'Orchestra popolare e gli artisti nel repertorio tradizionale salentino. Sul palco del Concertone (trasmesso in diretta su Rai 5 e Rai Radio 1) alle prese con la “pizzica”, ci saranno la pop star italoamericana LP, il rapper Clementino, il sassofonista James Senese, il cantautore napoletano Enzo Gragnaniello. Ritmi afro-jazz risuoneranno col violino di Yilian Canizares, mentre la tradizione del Rajasthan arriverà con gli indiani Dhoad Gypsie. Completano il quadro lo ska dei salentini Apres La classe, il sound del trombettista Frank Nemola, gli arrangiamenti del polistrumentista Davide Brambilla, e la voce del poeta popolare salentino Mino De Santis.



Una rosa di linguaggi differenti a disposizione di Mirò che ha voluto dare una «lettura moderna» di una musica antica, che ogni anno attira circa 200mila appassionati e che ha spinto il sottosegretario ai Beni culturali, Lucia Borgonzoni, a cercare di «replicare il modello della Notte della Taranta in tutta Italia». L'obiettivo, spiega, è «recuperare la musica popolare e i dialetti di ogni regione, per arrivare a un grande concerto che narri il nostro Paese in tutte le sue diversità». Con lo stesso spirito, Borgonzoni ha invitato il trio del Volo nel backstage del Concertone: «Magari si innamorano della Taranta e l'anno prossimo si esibiscono qui». «Siamo molto contenti dell'invito del sottosegretario - hanno replicato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto de il Volo - Saremo a Melpignano per un momento di festa dove la tradizione cerca nuove strade artistiche nella fusione dei ritmi musicali per arrivare anche ai più giovani».