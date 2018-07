Ornella Vanoni canta nella clinica Maugeri di Milano per i pazienti: «Qui mi hanno curata»

Ornella Vanoni si è esibita dal vivo per i ricoverati della clinica Maugeri di Pavia, nell'ambito delle iniziative di "MaugerinArte". Un gesto di generosità e di attenzione per i pazienti, ma anche per dire grazie. La nota cantante italiana ha cantato, all'interno dell'aula Salvatore Maugeri, accompagnata solo dal pianoforte: tra i brani eseguiti "Senza fine" e "Il cielo in una stanza".



«Sono qui perché anch'io devo curarmi e fare i conti con il dolore - ha detto Ornella Vanoni -. Sono qui perché penso che la musica sia una terapia fondamentale sia per chi come me la fa, sia per chi l'ascolta. La musica è vita». Ornella Vanoni è stata curata in passato dal professor Cesare Bonezzi dell'unità di Terapia del Dolore della Maugeri: «Ho particolarmente apprezzato le terapie, i risultati e la gentilezza del personale - ha detto la cantante, che ha 83 anni -. Per ringraziare tutti ho voluto organizzare questo momento musicale, e anche per esprimere la mia vicinanza ai pazienti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA