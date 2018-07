Ornella Vanoni malata, concerto annullato per «indisposizione»

di Ida Di Grazia

Questa sera Ornella Vanoni era attesa a Zafferana Etnea in provincia di Catania per una tappa del suo tour. Il concerto però è stato annullato per "una lieve indisposizione dell’artista" .







L'artista 83enne si sarebbe dovuta esibire presso l'anfiteatro Falcone Borsellino alle 21.30. Sui profili social dell'organizzazione "F&P group", è comparso un comunicato in cui si annuncia la cancellazione dell'evento e il rimborso dei biglietti. "Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani domenica 29 luglio a ZAFFERANA non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista, che le impedisce di esibirsi. I biglietti saranno rimborsati presso i punti prevendita dove sono acquistati, fino alla data dell’1 settembre".





