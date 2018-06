Dopo aver partecipato al 68mo Festival di Sanremo in duetto con Ornella Vanoni e Tony Bungaro, Gino De Crescenzo, in arte Pacifico, si prepara a tornare sulle scene musicali con un nuovo disco d’inediti in uscita a settembre (su etichetta Ponderosa Music Records/distribuzione Artist First). Il primo singolo estratto da questo nuovo progetto discografico è il brano “Sarà come abbracciarsi”, in rotazione radiofonica, digital download e sulle piattaforme streaming da oggi.



Al brano si accompagna un video, girato dalla regista e fotografa Tania Feghali, un road movie ambientato tra le strade di Parigi e la Normandia. «“Sarà come abbracciarsi” è sì una canzone d’amore, ma è una canzone dedicata a chi manca - racconta Pacifico - Ho pensato che l’unico modo per dimenticare chi si è amato è continuare a pensarci, fino in fondo, fino all’esaurimento dei pensieri che ogni grande affetto suscita. E alla fine scoprire che l’unica cosa che dimentichi è il dolore, mentre il bene scambiato ti rimane accanto». A febbraio Pacifico ha partecipato al 68mo Festival di Sanremo in duetto con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano “mparare ad amarsi”, di cui è anche autore del testo. Oltre che come artista in gara, Pacifico ha partecipato all’ultima edizione del Festival, in qualità di autore, con il brano “Il segreto del tempo” (scritto per il duo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli), e il brano “Il coraggio di ogni giorno” (scritto per Enzo Avitabile e Peppe Servillo).

