La christian rock band torna a Roma in concerto, i The Sun suonano sabato 9 giugno

I rockettari del Papa tanto amati nelle parrocchie tornano a Roma. I The Sun, la rock band italiana di ispirazione cristiana del momento, faranno tappa a Roma, il 9 giugno alle ore 20.45 presso la Parrocchia San Raffaele (via San Raffaele 10).



«Dialogo sulla strada del sole»: è il titolo della serata che metterà al centro la storia della band che lo scorso dicembre ha festeggiato, con un disco collection, i primi vent’anni di cammino. Alternando brani acustici e parole, la band ripercorrerà la sua singolare vicenda, nata da una conversione che ha segnato nel 2008 l’itinerario umano e artistico del gruppo. Da allora i The Sun hanno messo il loro talento a servizio della testimonianza della fede cristiana: «Ci siamo convinti sempre più che la musica deve servire nel senso più nobile del termine e non soltanto intrattenere. Perché con la scusa della musica, se c’è verità, si possono toccare i cuori e accendere le coscienze».



«Sulla strada del sole» è pure il titolo dell’autobiografia di Francesco Lorenzi, frontman del gruppo, un libro fortunato che, edito da Rizzoli, dal 2014 a oggi ha venduto 20 mila copie ed è stato tradotto in 7 lingue per l’Europa e l’America Latina. La prefazione del volume è a firma del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

