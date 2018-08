Pappano, dai Proms a Castelfranco in Miscano: dirige un concerto in omaggio al padre

È tutto pronto a Castelfranco in Miscano, in provincia di Benevento, per la serata speciale del 12 agosto (alle ore 21) che vede protagonista sir Antonio Pappano. Dal 2005 direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dal settembre 2002 music director del Covent Garden di Londra, il maestro inglese, di origini italiane, farà ritorno nel paese natale dei propri genitori nel Sannio per omaggiare la memoria del papà Pasquale. Appena rientrato dalla tournée europea con l'orchestra di Santa Cecilia, che si è conclusa l'altra sera con un trionfo a Proms londinesi, il maestro salirà sul podio nel tradizionale concerto che richiama centinaia di spettatori, anche da fuori regione.



«Quest'anno, quella che è considerata una delle più importanti bacchette del mondo - spiega il sindaco Antonio Pio Morcone - dirigerà l'Orchestra Filarmonica di Benevento, con il soprano Daniela Cappiello e lo straordinario violinista bulgaro Vasko Vassilev, Concertmaster della Royal Opera House di Londra, quest'ultimo già ospite dell'edizione 2014».



Un progetto prestigioso per Castelfranco in Miscano, che il primo cittadino organizza grazie anche alla collaborazione del direttore artistico Selene Pedicini e al contributo della Camera di Commercio di Benevento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA