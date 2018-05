Pappano dirige il concerto della Repubblica al Quirinale

In occasione della Festa della Repubblica, il 1° giugno alle 18, nel Salone dei Corazzieri del

Quirinale, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà protagonista del consueto appuntamento musicale, in diretta su Rai1, al quale è atteso il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sul podio, alla guida dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia ci sarà Antonio Pappano, che per l'occasione dirigerà un programma interamente dedicato ad autori italiani.



In apertura l'Inno Nazionale di Michele Novaro al quale parteciperà anche il Coro di Santa Cecilia, istruito da Ciro Visco, seguito da brani di autori che hanno contribuito alla fama musicale dell'Italia nel mondo: da Antonio Vivaldi (Concerto con 4 violini e violoncello obbligati n. 10 op.3, RV 580) a Giovanni Paisiello (Sinfonia dall'Olimpiade), fino a Gioachino Rossini (con la Sinfonia del Signor Bruschino che il compositore scrisse nel 1813 per il Teatro San Moisè di Venezia).



Lo spirito della musica rinascimentale riecheggerà nella Terza Suite «Italiana», trascrizione per orchestra d'archi

tratta dalla raccolta Antiche arie e danze per liuto, trascritte per orchestra da Ottorino Respighi tra il 1917 e il 1931. Omaggio alla musica antica italiana infine, anche con i brani di Igor Stravinskij: la Sinfonia e la Serenata tratti da Pulcinella, balletto che il compositore russo scrisse per i Ballets Russes di Diaghilev, «alla maniera di Pergolesi», riferendosi al compositore italiano più rappresentativo del Settecento. In realtà i brani a cui attinse Stravinskij erano solo in piccola parte di Pergolesi, altri erano opera di Alessandro Parisotti - maestro compositore della Regia Accademia di Santa Cecilia - divenuto celebre per la raccolta di «Arie antiche» pubblicata nel 1890 dall'editore Ricordi sull'onda della riscoperta della musica antica che investì il mondo

musicale alla fine dell'Ottocento.



Il concerto sarà trasmesso in diretta il 1 giugno su Rai1 alle 18 e in replica il 2 giugno su Rai5 alle 22.30.

