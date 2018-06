Parkway Drive, annullato il concerto di domani al Rock in Roma

È stato annullato il concerto dei Parkway Drive (con Thy Art Is Murder ed Emmure) del 26 giugno a Roma, unica tappa italiana del loro tour, nell'ambito del Rock in Roma. «A causa di circostanze impreviste indipendenti dalla nostra volontà - ha dichiarato la band -, siamo costretti a cancellare la nostra apparizione al Rock in Roma». Chi avesse già comprato il biglietto per il concerto potrà richiederne il rimborso entro il 20 luglio 2018.



I biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con modalità Stampa@Casa verranno rimborsati mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Il cliente che abbia acquistato i biglietti su Ticketone (sito e call center) con spedizione a casa tramite Corriere Espresso, dovrà spedirli per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 20 luglio 2018 (fa fede il timbro postale) all’indirizzo TicketOne S.p.A., via Vittor Pisani 19, 20124 Milano (C.A. Divisione Commercio Elettronico).

