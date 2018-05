"Parts of life": arriva il nuovo disco del re della techno, Paul Kalkbrenner

È profondamente personale il ritorno di Paul Kalkbrenner con il disco Parts of Life, in

arrivo il 18 maggio. Se la superstar tedesca dell'elettronica si era fatta conoscere al grande pubblico dieci anni fa con la versione romanzata di un dj-producer nel film Berlin Calling e la colonna sonora doppio-platino dello stesso, ora Kalkbrenner si mostra per quello che è, e ricostruisce non più il passato

della techno come in Back to the Future, ma il proprio.



Sono le "parti della vita" riversate in un disco che gioca con gli equilibri tra opposti e dipinge una personalitàtumultuosa con onde quadre ronzanti accanto a bassi ovattati, casse dritte accanto a sincopi, organi elettrici accanto a tracce vocali house. Quest'ultimo, in particolare, è il caso di Part Six, uno dei tre brani che hanno anticipato l'uscita dell'album, insieme con Part Three e Part Eight. I singoli sono stati accompagnati da tre video, uniti da un concept estetico: Kalkbrenner è ripreso alla console mentre suona la traccia, completamente da solo, in grandi spazi vuoti, come un'arena indoor, o l'area del festival Tomorrowland. Una solitudine accentuata dal bianco e nero, in contrasto con l'immagine del concerto tra folle oceaniche, ma che più di suggerire desolazione è un momento di introspezione.Il risultato è un viaggio a tappe nella coscienza e nel ricordo di Kalkbrenner, tra tastiere gotiche e pianoforti (Part four), beat techno ansimanti sopra sample di reminiscenza soul (Part two) e romanticismo digitale (Part ten). Un mosaico dagli elementi disparati - i titoli delle tracce corrispondono non a caso solo all'ordine di lavorazione - che pare riflettersi nella copertina, un dipinto realizzato dallo zio di Kalkbrenner, Paul Eisel: una natura morta che accosta simboli dell'infanzia come una macchinina, sogni come la maschera di un pilota, oggetti contemporanei come uno smartphone, ricordi come la tromba che Kalkbrenner studiò, gli indizi insomma di unresoconto autobiografico disperso tra le note.Paul Kalkbrenner sarà in Italia per tre date: agli I-Days 2018 di Milano nello stesso giorno di Noel Gallagher e dei Placebo (23 giugno, Area Expo), al Decibel Open Air di Firenze (24 giugno, Visarno Arena) e all'Etes Arena Flegrea di Napoli (30 giugno).

