Premio Abbiati alla Damnation de Faust, il regista Michieletto: «Orgoglio anche per Roma»

di Simona Antonucci

Damiano Michieletto, festeggia il suo terzo "Abbiati", la "statuetta" che l'associazione nazionale dei critici musicali assegna alla musica colta. . «Sono molto felice di questo premio prestigioso - commenta il sovrintendente dell'Opera Carlo Fuortes - che riconosce il grande sforzo artistico del Teatro. Ringrazio per lo splendido lavoro Daniele Gatti e Damiano Michieletto, l'orchestra, il coro, i tecnici per il grande impegno profuso. Questo riconoscimento, che si aggiunge ai due precedenti, incoraggia il nuovo percorso artistico del Teatro che stiamo perseguendo con grande determinazione».



Dall'Opera di Roma alla Scala, passando per lo Sferisterio di Macerata, il Teatro Farnese di Parma e il Comunale di Bologna. Oltre alla La Damnation de Faust, assegnato anche il riconoscimento per la miglior regia al duo Ricci/Forte per la Turandot di Puccini, mentre miglior direttore d'orchestra è Juraj Valcuha, direttore musicale del Teatro di San Carlo di Napoli dove da ieri è impegnato nella Lady Macbeth del Distretto di Mtsensk: doppio brindisi quindi, domenica sera, per il successo di pubblico e per l'Abbiati. . . Per scene, costumi, luci e video è stata premiata la produzione della Scala di Haensel ung Gretel di Humperdinck. Il teatro milanese ha ricevuto indirettamente altri due riconoscimenti: i premi ai migliori cantanti, infatti, sono andati al mezzosoprano Marianne Crebassa, per la parte di Irene nel Tamerlano, e al baritono Michael Volle nei panni di Hans Sachs nei Maestri Cantori di Norimberga di Wagner, entrambi spettacoli della Scala.



Un premio speciale è andato allo Stifflelio di Verdi firmato da Graham Vick del Teatro Farnese di Parma, che ha visto coinvolti i complessi artistici del Teatro Comunale di Bologna, Fondazione che ha messo in scena Medeamaterial di Pascal Dusapin, spettacolo premiato come Novità per l'Italia. . I riconoscimenti come miglior solista e miglior ensemble sono andati rispettivamente al percussionista Simone Rubino e al gruppo vocale Odhecatlon, mentre il Premio Piero Farulli è stato assegnato al Quartetto Eos. Il Festival ArteScienza di Roma ha vinto il Filippo Siebaneck e il Massimo Mila, infine, l'ha ottenuto Mille e una Callas, il volume a cura di Luca Aversano e Jacopo Pellegrini edito da Quodlibet.

