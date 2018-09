Premio Power Hits Rtl 102.5: “Non ti dico no” di Boomdabash e Loredana Bertè è il tormentone dell'estate

di Rita Vecchio

“Non ti dico no” è il tormentone di questa estate. Almeno secondo Rtl che ha assegnato a Boomdabash e Loredana Bertè il premio Power Hits Estate di RTL 102.5. «Ho visto tanti ragazzi giovani ai miei concerti questa estate - commenta Loredana Bertè dal backstage dell'Arena di Verona - Sicuramente i Boomdabash mi hanno cucito addosso un pezzo perfetto per me che ho sdoganato il rap in Italia nel 79 con E la luna bussò. La mia generazione ha fatto la sua bella storia, i rapper di oggi fanno la loro. Anche se sicuramente tante battaglie le abbiamo già fatte e vinte noi».



Così la canzone, che in questi mesi è stata cantata e ricantata ovunque, prende il posto ‘Tra le granite e le granate’ di Francesco Gabbani, vincitore della scorsa edizione, e si aggiudica il premio Power Hits Estate di RTL 102.5 2018. Il premio Fimi e quello Siae è andato invece a Takagi e Ketra con Giusy Ferreri con “Amore e Capoeira”. Mentre ai Thegiornalisti per Felicità Puttana, il premio PMI.Cornice della diretta di RTL 102.5 "Power Hits Estate 2018" presentata da Angelo Baiguini e Giorgia Surina, è stata l'Arena di Verona. Ad aprire, a sorpresa, Biagio Antonacci con il siciliano Mario Incudine. Come, sempre a sopresa, si esibisce Renato Zero che sale sul palco con cento ballerini con la versione inedita al ritmo di dance e mix de Il triangolo, canzone che con l'album Zerolandia festeggia peraltro quarant'anni.Sul palco di un’Arena stracolma, hanno cantato Alice Merton, Alvaro Soler, Annalisa, Baby K, Benji&Fede, Bianca Atzei, Bob Sinclar, Burak Yeter, Calcutta, Carl Brave feat. Francesca Michielin e Fabri Fibra, Cristiano Malgioglio feat. Fernando Proce, Dolcenera, Elodie feat. Michele Bravi e Guè Pequeno, Emma, Emis Killa, Fabio Rovazzi feat. Al Bano, Emma e Nek, Fabrizio Moro feat. Ultimo, Ghali, Le Vibrazioni feat. Jake la Furia, Luca Carboni, Mihail, Malika Ayane, Negramaro, Sfera Ebbasta, The Kolors feat. J-Ax, Thirty Seconds To Mars. Quattro i premiati con il Power History per le hit del passato che hanno vinto le edizioni del Festivalbar: Nek ("Lascia che io sia"), i Negramaro ("Parlami d'amore"), J-Ax ("Maria Salvador") e Loredana Bertè ("Non sono una signora") che annuncia un nuovo disco in arrivo e un tour teatrale. «Il titolo è ancora top secret ma gli autori che hanno collaborato con me o scritto per me sono eccezionali. Da Fossati a Curreri, da Fabio Ilacqua a Pulli...tutti bravissimi. Ma molti brani sono autobiografici, li ho firmati anche io. Sono molti anni che scrivo e questo album non farà eccezione. All’album seguirà un tour teatrale».

