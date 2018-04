Primo maggio, il Concertone dice addio alle grandi star e ritrova l'anima popolare

di Marco Molendini

Tramontata l'epoca delle grandi star, il Concertone del Primo maggio ha trovato (prima per necessità, poi per convinzione) la sua strada: raduno popolare all'italiana con particolare riguardo agli artisti di quel grande serbatoio creativo che è la musica indie. Un raduno che, come certifica Lodo, il frontman dello Stato sociale eletto conduttore con Ambra, «riconosce ufficialmente protagonisti che vengono dal mondo reale e che da anni fanno migliaia di spettatori». E così, ecco che martedì a San...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO