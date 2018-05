Concertone, sui social vince il conduttore Lodo Guenzi

di Alessandro Di Liegro

Il Concertone va forte anche sui social e online: al termine dell'evento, Google Trends, lo strumento che indica il numero di ricerche effettuate sul motore di ricerca riporta, per tre volte nella top10, parole chiave legate al Primo Maggio.



L'artista più ricercato su Google è stato Max Gazzé, con l'Orchestra Filarmonica Marchegiana, seguito da Ermal Meta, mentre all'ottavo posto delle ricerche effettuate nelle ultime 24ore vi sono le informazioni riguardo i trasporti nella Capitale, dalla Metropolitana alle linee degli autobus.



Su Twitter sono stati numerosi i tweet con l'hashtag ufficiale #1m2018, dove gli utenti hanno commentato le esibizioni degli artisti sul palco: particolarmente apprezzata la conduzione di Lodo Guenzi, definito “il vero vincitore di questa edizione”, per la sua spigliatezza sul palco e per il suo “buon italiano”. Anche Ambra è stata premiata dagli utenti di Twitter, alcuni dei quali, però, hanno ironizzato sul “balletto” della conduttrice sull'esibizione de Lo Stato Sociale: «Ma è lei la vecchia che balla»?



Lo stage diving di Cosmo tra i momenti più retwittati del Concerto, insieme all'intera esibizione di Gianna Nannini, la vera mattatrice della serata, seduta sul suo trono dorato.

