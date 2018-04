Prince, la famiglia fa causa all'ospedale per omicidio colposo

Nuovo capitolo nel libro sulla morte di Prince, alcuni membri della sua famiglia hanno deciso infatti di fare causa ad un ospedale per omicidio colposo. In particolare sotto accusa è finito il Trinity Medical Center in Illinois dove l'artista fu ricoverato il 15 aprile del 2016 dopo essersi sentito male mentre era a bordo del suo jet privato. Secondo le motivazioni i medici non curarono in modo appropriato l'inizio dell'overdose. Prince fu rianimato dai paramedici sulla pista dopo un'atterraggio di emergenza, morì una settimana dopo per un'altra overdose nella sua abitazione in Minnesota. Nella causa, inoltre, si accusa anche due farmacisti della catena Walgreens per avere consegnato il farmaco sbagliato. Proprio la scorsa settimana, non a caso, un procuratore del Minnesota ha attributo la causa della morte dell'artista all'uso di un anti dolorifico oppiaceo sotto forma di Percocet falso tuttavia non si è potuto procedere ad incriminazioni perchè non si sa da dove siano venute le pillole, prescritte a nome di un'altra persona.



