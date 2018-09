â€‹Si accende la notte di Radio2 con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio

Si accende la notte di Radio2. E' la stessa emittente ad aver annunciato attraverso la propria pagina Facebook una novità che farà certamente piacere agli ascoltatori. Arrivano Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in rigorosa diretta, a partire dal 10 settembre. I due saranno in voce dall'1.30 alle 6 del mattino (l'autore è Manuel Fondato) e c'è da scommettere che faranno di tutto per replicare il successo che a colpi di scoop li ha resi popolari nelle passate stagioni.



Si tratta di una svolta per certi versi storica nel mondo Radio Rai, con Radio 2 che a questo punto trasmetterà in diretta 24 ore su 24. Sono tante le tematiche affrontate da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio che hanno tenuto banco nel mondo dell'informazione: inchieste sul mondo dello spaccio di stupefacenti e della prostituzione, interviste ai protagonisti della nostra vita culturale, artistica e politica, uno sguardo all'attualità a 360 gradi in modo autorevole ed ironico, sfrontato ed istituzionale.



«Una sfida difficile ma enormemente affascinante, il fascino della radio di notte è veramente grande, e sarà bellissimo dare il buongiorno a tutti gli ascoltatori di radio 2 dalle cinque alle sei - dicono i conduttori -. Radio Cusano Campus sarà sempre una seconda casa. Abbiamo passato insieme anni esaltanti, abbiamo avuto una libertà totale, per questo non finiremo mai di ringraziare l'università Niccolò Cusano e tutto il gruppo con cui abbiamo lavorato».

