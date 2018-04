Il rap di Noyz Narcos svetta al top della classifica italiana

Uscito da una settimana su etichetta Thaurus/Universal Music, il nuovo disco d’inediti di Noyz Narcos, “Enemy”, accede direttamente alla posizione numero uno degli album più venduti della classifica Fimi/Gfk.



L’album, contenente ben 13 tracce inedite e 2 bonus track analizza con una disarmante genuinità lo scorrere della vita quotidiana nei quartieri senza censure e false ipocrisie di sorta attraverso un linguaggio diretto e tagliente ed un flow contraddistinto da uno stile unico e inimitabile.







Da “Enemy”, brano che titola l’album, a “Sinnò me moro”, singolo che ha anticipato uscita del disco, omaggio alla cantautrice romana scomparsa Gabrielle Ferri e alla sua Roma, e “Niente per Niente”, sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre di preziosissime collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come il feat con Salmo nel brano “Mic check”, “Sputapalline” in feat con Coez, “Casa Mia” in feat con Luchè e Capo Plaza, “R.I.P.” con Achille Lauro, “Matanza” in feat con Rkomi e “Borotalco” feat Carl Brave & Franco 126. Collaborazioni importanti che testimoniano il profondo rispetto e il culto della scena underground nei confronti di Narcos e della sua musica, incontri in cui sono proprio gli altri artisti ad entrare perfettamente nel suo mondo.







Grazie ad un sound ipnotico ed incalzante che cattura sin dal primo ascolto, il disco ricco di suggestioni musicali fonde perfettamente sonorità rap, trap, elettroniche e melodie vocali in un mix eccezionale di elementi diversi che ben rispecchiano l’evoluzione in corsa di uno dei padri fondatori del panorama hardcore rap italiano.

Enemy è così l’album che segna il grande ritorno in musica di uno dei rapper più amati della scena rap italiana.



Continua nel frattempo il successo di pubblico dell’”Enemy instore tour” per l’incontro di presentazione ai fan in giro per la penisola. Il rapper romano sarà il 21 Aprile a Padova, il 22 aprile a Mestre e Villese (GO) il 23 Aprile a Bologna, il 26 Aprile a Palermo, il 27 Aprile a Catania e il 28 aprile a Genova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA