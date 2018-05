Il rapper Ernia: «Nel tour estivo mi scatenerò: sarà un'esplosione di energia»

di Rita Vecchio

Inarrestabile Ernia. Il rapper milanese che ha chiuso da poco il tour, riparte subito con una serie di concerti estivi. «Il tour estivo sarà un'esplosione di energia allo stato puro, non vedo l’ora di scatenarmi con il pubblico nelle summer arena più cool d’Italia», dice il rapper che al secolo faceva Matteo Professione.



“Come uccidere un Usignolo/67 summer tour”, prende il titolo dal disco che è appena stato certificato oro, «perfetta sintesi in musica del vissuto proprio degli ultimi anni - lo definisce lui - Le mie canzoni partono dal mio vissuto, ma traggono ispirazione da ogni attimo di vita, dalla voglia di riscatto e dall’insoddisfazione umana. A me piacciono i riferimenti letterari. Il titolo stesso è un chiaro riferimento al romanzo di Harper Lee "To Kill a Mockingbird”, che in italiano significa “il buio oltre la siepe” e si rifà esattamente a un passo del libro in cui l'uccisione di un bracciante nero viene paragonato all'uccisione ingiusta di un usignolo per puro divertimento e malvagità. A me piace pensare che ci possa essere un riscatto positivo». Il disco vantava collaborazioni. Guè Pequeno nel brano “Disgusting” e il feat con Mecna nel brano “Tradimento”. Mentre la produzione è di nomi conosciuti come Parix, Shablo, Marz, Lazza e Luke Giordano. E pensare che solo due anni fa voleva smettere.



Ecco le prime date confermate il “Come uccidere un Usignolo/67 summer tour”:





01/06 Pavia, Camillo Beach



02/06 Barzio (LC), Nameless Music Festival



10/06 Olgiate Olona (VA), TOOCOOLPARTY



16/06 Padova,Sherwood Festival



17/06 Zurigo, Bella Zio



29/06 Torre Annunziata (NA), Oplonti



10/07 Marina di Montemarciano (AN), Naomi Optimisticlub



14/07 Milano, Holi Dance Festival



20/07 Roma, Ex Dogana



30/07 Rapallo (GE), Villa Tigullio



08/08 Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto



15/08 Marina di Ravenna (RA), Touchè Santafè

