Riki al Wind Summer Festival: «La mia estate? Bellissima e anche molto impegnativa»

di Alessandro Di Liegro

«La mia è un'estate bellissima, ma anche molto impegnativa». Riki è tra i giovani cantanti sulla cresta dell'onda, da compendio di superlativi assoluti per tutto quello che lo riguarda. Amatissimo dalle giovanissime, cantautore – scrive le proprie canzoni, cosa che lo distingue da altri teen idols - di successi ascoltatissimi nelle radio e nelle playlist, calca il palco del Wind Summer Fest con i Cnco, boyband statunitense di musica latino-americana, con cui si esibisce in “Dolor de Cabeza”: «Sono dei ragazzi meravigliosi – dice Riki - ho conosciuto i ragazzi a Miami, abbiamo inciso il pezzo ad aprile e mi hanno aiutato a tradurlo in spagnolo».

Un aneddoto su questa collaborazione? «(ride) Io e il mio produttore abbiamo passato tutto il mese di maggio ad ascoltare il loro materiale, per capire il loro gusto. Siamo inondati di musica latina, ma entrarci dentro è difficile. Abbiamo lavorato tantissimo per trovare il giusto equilibrio». Riki è organizzatissimo nella gestione degli impegni della sua estate: «A giugno abbiamo fatto gli insotre, a luglio abbiamo il tour estivo. So che ci sarà tanta gente, mi aspetto di ripetere i sold out del tour invernale. Ad agosto, dopo una settimana di vacanza, volerò in sudamerica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA