Guida al Roma Summer Fest, da Patti Smith a De Gregori: tutte le star

di Fabrizio Zampa

Il Roma Summer Fest comincia già il prossimo week end, sabato 26 e domenica 27 maggio, con un doppio concerto degli inglesi Arctic Monkeys, band on the road dal 2002, anno in cui a High Green, Sheffield, Alexander Turner e James Cook, vicini di casa, chiesero ai genitori come regalo di Natale due chitarre elettriche: impararono i primi accordi, poi si misero al lavoro. Alex cantava e suonava le tastiere, James suonava, a loro si aggiunsero il bassista Nick O'Malley e il batterista Matt Helders, e fu così che prese il via la carriera del gruppo che rileggendo il post punk ha inventato una nuova immagine del rock, ha inciso sei album vendutissimi (l’ultimo è Tranquility Base Hotel & Casino: uscito da due settimane, è già in testa alle classifiche britanniche e internazionali) e ha suonato dappertutto.



I due appuntamenti, in cartellone alla Cavea del Parco della Musica, sono l’aperitivo di una lunga rassegna che verrà chiusa mercoledì 1 agosto dalla Bandabardò e che offrirà in un paio di mesi una quarantina di concerti con una miriade di artisti italiani e internazionali del rock, del jazz, della canzone d’autore, del pop e di tanti altri stili e generi, come le due performance del grande Gigi Proietti in programma mercoledì 20 e sabato 23 giugno. Ve ne offriamo una guida completa, non senza sottolineare che in questa edizione, visto che si prevede un pubblico numerosissimo è arrivata una nuova idea, quella dei concerti in piedi: per nove eventi (dai due antipasti degli Arctic Monkyes ai live di Noel Gallagher, Bandabardò, Snarky Puppy, Steven Tyler, Alanis Morissette, Franz Ferdinand & Mogwai e Hollywood Vampires) per “aumentare” l’area offerta al pubblico verranno abolite le sedie installate nella Cavea trasformandola in un vasto spazio stand up dove potrete appunto stare in piedi ma essere il doppio o anche il triplo, muovervi alla ricerca del punto di vista e di ascolto migliore e ballare senza intralci.



Andiamo in ordine, segnalandovi che alla fine di queste righe troverete il calendario completo dei concerti, che potrete eventualmente copiare e stampare per vostra memoria, oppure rileggere sul vostro cellulare collegandovi con il nostro sito.



Allora, il 2 e il 3 giugno vi aspetta una doppia serata di Retape, la rassegna che la Fondazione Musica per Roma dedica da due anni alla scena musicale romana emergente: ci saranno sabato Luca D’Aversa, Mirkoeilcane, Leo Pari, Filippo Gatti, Rho, Germanò, Il Grido, Amir, Assalti Frontali, Cor Veleno, Garçon Fatal e Bombay, mentre domenica 3 toccherà a Artù, Lillo e I Vagabondi, Los3Saltos, Ardecore, The Niro, Orchestraccia, Piotta, Bamboo, Wrongonyou, Mésa, Giuda.



Aspettate pochi giorni e preparatevi ad accogliere domenica 10 la grande Patti Smith: americana di Chicago, arrivata a 71 anni (che diventeranno 72 il prossimo 30 dicembre), ha una bella energia anche se ogni tanto (come quando è andata a Stoccolma per ricevere il premio Nobel assegnato a Bob Dylan) non ricorda bene i testi delle canzoni: quella che ha proposto in Svezia però non era sua ma del vecchio Bob, e vista l’emozione l’inconveniente era più che comprensibile. In palcoscenico, tuttavia, Patti è una leonessa anziana ma energica e inarrestabile. E’ con la sua band: Lenny Kaye, Tony Shanahan, Jay Dee Daugherty e Jackson Smith.

Ancora una settimana e domenica 17 arriva l’Orchestraccia (la band aperta a molti altri musicisti, di Marco Conidi, Edoardo Pesce, Luca Angeletti e Giorgio Caputo: ci sa fare e ha anche suonato con successo a Rebibbia per i detenuti). Poi venerdì 22 è la volta di Noel Gallagher: inglese di Manchester, 51 anni fra pochi giorni, l’ex vocalist e chitarrista degli Oasis (che per la cronaca pochi giorni fa ha commentato con il classico «non mi interessa, non ci sono ritornelli», l’ultimo cd degli Arctic Monkeys) si ubriaca molto meno del solito e dal vivo offre comunque atmosfere degne di questo nome, vedi gli appuntamenti del mese scorso a Milano. Si presenta in concerto con i suoi High Flying Birds e i brani del nuovo cd Stranded on the Earth.



Dopo queste prime serate gli appuntamenti si susseguono più stretti, con intervalli sempre minori, ma invece di proseguire cronologicamente passiamo a un elenco delle altre star internazionali.



La prima, dopo Gallagher, è l’americana Laura Pergolizzi, o se preferite semplicemente LP, martedì 26 giugno: nata a Huntington, Long Island, da genitori italiani (nonni di Napoli e di Palermo), la cantautrice ha 37 anni, è passata come tanti dal festival South by Southwest di Austin, Texas, ha inciso cinque album (il penultimo è Lost on You del 2006 e adesso presenta il nuovo cd Shortkicktec, con molti sapori dance elettronici), suona chitarra e ukulele, ha un’anima rock, è legata alla compagna Lauren Ruth Ward (anche lei cantautrice), ha in programma diverse date in Italia e soltanto nella performance di Roma avrà come special guest il cantautore inglese Tom Walker, autore del successo Leave A Light On.



Altre star? Ce ne sono moltisime. Il 3 luglio arrivano gli scozzesi Simple Minds, guidati come sempre dal fondatore e vocalist Jim Kerr, con Charlie Burchill (chitarre e tastiere), il bassista Ged Grimes e il batterista Mel Gaynor: hanno il nuovo album Walk Between Worlds (cammina in mezzo ai mondi), il diciottesimo della band nata nel 1979, sempre in equilibrio tra rock, pop, new wave, post-punk e synth pop.

Sabato 7 luglio è di scena un’altra formazione americana di fusion: è quella degli Snarky Puppy, una ventina di musicisti di varie provenienze guidati dal bassista e polistrumentista newyorkese Michael League, che si muovono fra rock, jazz, funk e rhythm & blues, hanno vinto tre Grammys e dal vivo fanno fortissimo. E domenica 8 luglio arrivano gli Hollywood Vampires, attesissimo supergruppo guidato da Alice Cooper con l’attore Johnny Depp e il chitarrista Joe Perry, leader degli Aerosmith: offrono un rock tosto e pieno d’energia, con i brani del loro primo album The Hollywood Vampires del 2015, il singolo Bad As I Am, classici come My Generation e Whole Lotta Love, un medley di School’s Out e Another Brick in the Wall e così via.



Il giorno dopo, lunedì 9, è la volta della cantautrice Alanis Morissette: canadese di Montreal naturalizzata statunitense, 43 anni e nuovo look con occhiali, capelli corti e frangetta, premiata con sette Grammy, con otto dischi alle spalle e un nuovo album in fabbricazione (ma sta anche scrivendo un libro) è live con i suoi hit e qualche anteprima, e ad aprire la sua performance pensa la nostra Francesca Michielin. Martedì 10 è di scena la Scozia con due formazioni doc, ovvero i Franz Ferdinand (con il nuovo album di inediti Always Ascending, che segna una vera rielaborazione del gruppo a base di nuove idee e sperimentazioni) e i Mogwai (storica band simbolo del post-rock mondiale, guidata fin dagli esordi da Stuart Braithwaite, anche qui tutta avanguardia).



Poche ore di attesa e mercoledì 11 luglio sbarca Ringo Starr con la sua ricca All Starr Band (il chitarrista Steve Lukather dei Toto, il tastierista Gregg Rolie di Santana, il bassista Graham Gouldman dei 10CC, il chitarrista Colin Hay dei Men at Work, il sassofonista e tastierista Warren Ham dei Kansas e il batterista Gregg Bissonnette, già David Lee Roth) per proporre i brani del suo ultimo album Give More Love.

Martedì 17 è la volta dell’inglese James Blunt, cantautore che viaggia a numeri con molti zeri: ha venduto oltre 30 milioni di dischi, ha 625 milioni di views su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali, e arriva con il suo album The Afterlove, quinto della serie.



Giovedì 19 tocca ai Jethro Tull, leggendaria formazione progressive rock che festeggia con un tour mondiale il mezzo secolo di carriera: sono Ian Anderson (flauto, mandolino, armonica, voce), John O’Hara (tastiere), Florian Opahle (chitarra), David Goodier (basso) e Scott Hammond (batteria), e la band aveva debuttato il 2 febbraio del 1968 al famoso Marquee Club di Londra. Ventiquattr’ore dopo, venerdì 20, ritorna a Roma Pat Metheny: il chitarrista, vincitore di ben 20 Grammy, è in quartetto con il batterista Antonio Sanchez, la bassista malesiana Linda May Han Oh e il pianista britannico Gwilym Simcock, e la sua idea è semplice: «Mi piace l'idea di mantenere aperta una composizione e lasciare che assorba tutto ciò che fluisce nel corso di un tour, e continuo a farlo», dice.



Sabato 21 luglio si va in Brasile con Caetano Veloso, che offre un nuovo show, completamente acustico, nel quale suonerà la sua amata chitarra insieme ai figli Moreno, Zeca e Tom, che si alterneranno con vari strumenti: verrà ripercorso il repertorio del cantautore e musicista bahiano, con brani indimenticabili come Um canto de afoxé para o Bloco do Ilê, O Leãozinho, Reconvexo. Serata da appassionati.



Doppia data, domenica 22 e lunedì 23, per un’altra formazione leggendaria del progressive rock: sono i King Crimson, sul palco con tre batteristi (Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey), il chitarrista e vocalist Jakko Jakszyk, il bassista Tony Levin, il sassofonista e flautista Mel Collins e il ritorno del polistrumentista Bill Rieflin alle tastiere. Per il chitarrista e fondatore Robert Fripp, sul palco con loro, questa formazione farà probabilmente «più baccano di sempre».

Venerdì 27 tocca a un altro pezzo di storia: è Steven Tyler, all'anagrafe Steven Victor Tallarico, americano di Yonkers, New York, annata 1948: cantautore, pianista e attore, già frontman degli Aerosmith, ha alle spalle 150 milioni di dischi venduti, 4 Grammy, 6 American Music Awards, 4 Billboard Music Awards e un Emmy, e al suo fianco c’è The Loving Mary Band, sestetto rock e country di Nashville, Tennessee, guidato da Marti Frederiksen (già collaboratore degli Aerosmith) e insieme a Tyler nella realizzazione dell’ultimo cd.



Last but not least sabato 28 torna Sting, che ormai da noi è di casa e arriva insieme al rapper jamaicano Shaggy (vero nome Orville Richard Burrel, da Kingston e cresciuto a New York), per presentare live l’ultimo album 44/876 realizzato in coppia: un curioso disco che in ben 16 brani alterna reggae e elettronica e oltre che decisamente insolito è anche un cd divertente, soprattutto come nuovo capitolo delle mille avventure e sperimentazioni che Sting affronta anno dopo anno.



Adesso veniamo ai nostri eroi, quelli made in Italy, il primo dei quali è Elio con le sue Storie Tese: la storica band ha scelto Roma fra le tappe del suo Tour d’Addio. Il concerto, con una scaletta che accontenterà tutti fan, si apre con Servi della gleba e si conclude con Arrivedorci, passando per tutti i grandi successi avuti dalla band in anni e anni di attività. Poi tocca a Ambrogio Sparagna: compositore, bandleader e virtuoso dell’organetto, giovedì 28 giugno propone un colorato viaggio nelle danze popolari con la sua Orchestra Popolare Italiana, il Coro delle Voci Bianche e il Coro Popolare diretti da Anna Rita Colaianni, i Danzatori Popolari e tanti ospiti, cioè Theodoro Melissinopoulos, Apostolos Efthymiou e il gruppo di danza Hellas, La Tarantella greganica dell’Aspromonte e Il Ballo di San Vito dei Normanni.



Venerdì 29 c’è Luca Barbarossa, in scena con il suo recente progetto di recupero della canzone romana intitolato Roma è de tutti, e affiancato dal basso di Maurizio Mariani, dalle chitarre di Francesco Valente, dalle tastiere di Alessio Graziani e dalla batteria di Piero Monterisi. Il 1 luglio tornano dopo anni di assenza gli Oliver Onions, cioè Guido e Maurizio De Angelis, autori delle colonne sonore di film come Dune Buggy, Sandokan, Banana Joe, Bulldozer, Continuavano a chiamarlo Trinità: avevano fatto uno show a Budapest nel 2016, in ricordo dell’amico Bud Spencer.



Giovedì 5 c’è UpBeat!, spettacolo-concerto italo-britannico di Igudesman & Joo (il violinista russo Aleksej Igudesman e il pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo, che esplorano ogni genere musicale immaginabile) con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e, ospite d’onore, il pianista Stefano Bollani. Ventiquattr’ore dopo, venerdì 6, è sul palco Francesco De Gregori (voce, chitarra, armonica) con il suo Tour 2018, che parte proprio dalla Cavea: al suo fianco la band guidata dal bassista Guido Guglielminetti, con Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, in una scaletta che prevede i grandi classici del cantautore ma anche perle nascoste, canzoni «mai passate alla radio» e brani non fatti dal vivo negli ultimi anni.



Giovedì 12 l’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Ezio Bosso, con Luigi Piovano al violoncello, propone la Sinfonia n. 1 Oceano di Bosso e la Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo di Dvořák. Pochi giorni dopo, lunedì 16 luglio, Stefano Bollani torna da protagonista con Que Bom, disco uscito a maggio nel quale il musicista, dopo il grande successo di Carioca del 2007, torna al suo grande amore per le sonorità brasiliane: è un album realizzato interamente a Rio, con brani originali di Bollani, e con lui ci sono Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria e Armando Marçal alle percussioni.



Intanto venerdì 13 tocca a Alex Britti, che festeggia i 40 anni dal giorno in cui mise le mani su una chitarra per la prima volta: bluesman, cantautore e musicista di alto livello, propone i suoi brani con la batteria di John B. Arnold, il basso di Matteo Carlini, le tastiere di Stefano Sastro, le percussioni di Daniele Leucci e le voci di Cassandra De Rosa e Debora Cesti. Il suo ultimo cd è In nome dell’amore volume 2.

E sono i Baustelle, la band di Montepulciano formata da Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni) e Claudio Brasini (chitarre), a chiudere la lista del made in Italy con il concerto di lunedì 30 luglio, nel corso del quale presentano il loro ultimo album L’Amore e la violenza Vol. 2.



Veniamo al jazz, altro protagonista di Summer Fest con diverse star, come alcune che abbiamo già citato e il leggendario pianista Chick Corea, live sabato 14 luglio insieme alla Akoustic Band che riunisce il contrabbassista John Patitucci e il batterista Dave Weckl, i suoi più cari compagni di lunga data: è una piccola formazione che riesce a tradurre i voli lirici già fatti con la Chick's Elektric Band in una dimensione classica per un piano trio acustico.



E chiudiamo con la Bandabardò, cui tocca l’ultimo concerto, quello di mercoledì 1 agosto: Erriquez (Enrico Greppi, voce, chitarra, armonica, tastiere), Finaz (Alessandro Finazzo, voce, chitarra, mandolino), Donbachi (Marco Bachi, contrabbasso), Orla (Andrea Orlandini, chitarra e tastiere), Nuto (Alessandro Nutini, batteria), Ramon (Jose Ramon Caravallo Armas, percussioni e tromba), Pacio (Federico Pacini, tastiere) e Cantax (Carlo Cantini, fonico) sono una delle live band più vitali in Italia, con un pubblico che canta in coro tutti i suoi brani parola per parola e nota per nota. Il gruppo compie un quarto di secolo di carriera e lo festeggia raccontando con 25 canzoni i suoi 25 anni di strada e di incontri.







CALENDARIO COMPLETO DEL ROMA SUMMER FEST 2018





Sabato 26 e domenica 27 maggio

Arctic Monkeys

Cavea ore 21

Biglietti da 40 a 50 euro



Sabato 2 e domenica 3 giugno

Retape. Sabato 2: Luca D’Aversa, Mirkoeilcane, Leo Pari, Filippo Gatti, Rho, Mésa, Germanò, Il Grido, Amir, Assalti Frontali, Cor Veleno

Domenica 3: Artù, Lillo e I Vagabondi, Los3Saltos, Ardecore, The Niro, Orchestraccia, Piotta, Bamboo, Wrongonyou, Giuda

Biglietti 8 euro



Domenica 10 giugno

Patti Smith

Cavea ore 21

Biglietti da 26 a 61 euro



Giovedì 14 giugno

Elio e le Storie Tese

Cavea ore 21

Biglietti da 35 a 65 euro



Domenica 17 giugno

L’Orchestraccia

Cavea ore 21

Biglietti da 15 a 20 euro



Mercoledì 20 giugno

Gigi Proietti

Cavea ore 21

Biglietti da 30 a 85 euro



Venerdì 22 giugno

Noel Gallagher

Cavea ore 21

Biglietti da 40 a 60 euro



Sabato 23 giugno

Gigi Proietti

Cavea ore 21

Biglietti da 30 a 85 euro



Martedì 26 giugno

LP, special guest Tony Walker

Cavea ore 21

Biglietti da 30 a 43 euro



Giovedì 28 giugno

Ambrogio Sparagna, Orchestra Popolare Italiana: Ballo

Cavea ore 21

Biglietti 15 euro



Venerdì 29 giugno

Luca Barbarossa

Cavea ore 21

Biglietti da 17 a 30 euro





Martedì 3 luglio

Simple Minds

Cavea ore 21

Biglietti da 26 a 48 euro



Giovedì 5 luglio

Igudesman & Joo, Orchestra di S. Cecilia, Stefano Bollani

Cavea ore 21

Biglietti da 20 a 45 euro



Venerdì 6 luglio

Francesco De Gregori

Cavea ore 21

Biglietti da 28 a 55 euro



Sabato 7 luglio

Snarky Puppy

Cavea ore 21

Biglietti da 20 a 30 euro



Domenica 8 luglio

Hollywood Vampires

Cavea ore 21

Biglietti da 52 a 80 euro



Lunedì 9 luglio

Alanis Morissette

Cavea ore 21

Biglietti da 35 a 50 euro + d.p.



Martedì 10 luglio

Franz Ferdinand e Mogwai

Cavea ore 20.45

Biglietti da 35 a 42 euro



Mercoledì 11 luglio

Ringo Starr

Cavea ore 21

Biglietti da 35 a 130 euro



Giovedì 12 luglio

Ezio Bosso, Orchestra Accademia S.Cecilia, Luigi Piovano

Cavea ore 21

Biglietti da 20 a 45 euro



Venerdì 13 luglio

Alex Britti

Cavea ore 21

Biglietti da 22 a 39 euro



Sabato 14 luglio

Chick Corea & Akoustic Band

Cavea ore 21

Biglietti da 30 a 50



Lunedì 16 luglio

Stefano Bollani Quintet

Cavea ore 21

Biglietti da 22 a 35 euro



Martedì 17 luglio

James Blunt

Cavea ore 21

Biglietti da 50 a 70 euro



Mercoledì 18 luglio

Carmina Burana: Coro, Voci bianche, Solisti e Percussioni dell’Accademia di S. Cecilia

Cavea ore 21

Biglietti da 10 a 20 euro





Giovedì 19 luglio

Jethro Tull

Cavea ore 21

Biglietti da 26 a 61 euro



Venerdì 20 luglio

Pat Metheny

Cavea ore 21

Biglietti da 30 a 52 euro



Sabato 21 luglio

Caetano Veloso

Cavea ore 21

Biglietti da 40 a 80 euro



Domenica 22 e lunedì 23 luglio

King Crimson

Cavea ore 21

Biglietti da 30 a 70 euro



Giovedì 26 luglio

Khatia Buniatishvili, pianoforte; Orchestra di S. Cecilia Yu Long, direttore

Cavea ore 21

Biglietti da 10 a 30 euro



Venerdì 27 luglio

Steven Tyler

Cavea ore 21

Biglietti da 45 a 100 euro



Sabato 28 luglio

Sting

Cavea ore 21

Biglietti da 50 a 170 euro



Lunedì 30 luglio

Baustelle

Cavea ore 21

Biglietti da 22 a 30 euro





Mercoledì 1 agosto

Bandabardò

Cavea ore 21

Biglietti 18 euro





















© RIPRODUZIONE RISERVATA