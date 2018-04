Roma Summer Fest, il programma del Festival dell'Auditorium

di Alessandro Di Liegro

Quaranta concerti dal 26 maggio al primo agosto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica: una programmazione che va dal rock alla musica popolare, al jazz, alla classica e al cantautorato italiano con la novità dei concerti “stand up”, in cui ballare e scatenarsi. È la prima edizione del Roma Summer Fest che raccoglie l'eredità di “Luglio Suona Bene”, ampliando l'offerta musicale e la durata del festival, per raggiungere sempre più pubblico e battere ogni record raggiungendo le 100mila presenze.



«La mission da raggiungere è di posizionarci come eccellenza nell'ambito di offerta musicale, attraendo un pubblico internazionale, creando opportunità che possano stimolare dinamiche di crescita – ha detto il presidente del cda di Fondazione Auditorium Parco della Musica Aurelio Regina - Dopo il record di incassi nel 2016 con oltre 280mila spettatori per 500 appuntamenti, 5 milioni di incasso, nel 2017 abbiamo avuto un +8% di paganti, +9% di presenze, che ci permettono di realizzare una programmazione ancora più articolata e coraggiosa».A dare il via al cartellone è il primo dei grandi nomi internazionali, nella loro unica data italiana nel tour mondiale: i britannici Arctic Monkeys con il loro leader Alex Turner, in una doppia data già sold out il 26 e il 27 maggio. Sarà anche il primo degli eventi stand up, che amplia la capienza della Cavea fino a 5000 persone, e permette al pubblico di guardare il concerto in piedi, ballando e godendo a pieno dei live più energici del programma. «Per la prima volta nella storia del Parco della Musica diamo la possibilità di seguire 8 concerti in piedi, per ballare e scatenarsi, nel parterre della Cavea – afferma l'ad José Dosal – tra questi gli Arctic Monkeys, Noel Gallagher, Snorky Poppy, gli Hollywood Vampires di Johnny Depp, Steven Tyler, la Bandabardò, e il doppio concerto del 10 luglio con Franz Ferdinand e Mogwai».Steven Tyler e Johnny Depp – che salirà sul palco l'8 luglio con Alice Cooper e Joe Perry – sono solo due degli ospiti internazionali tra i più attesi: il 26 giugno segna il ritorno di Laura Pergolizzi (in arte LP) all'Auditorium; l'11 luglio è la volta di uno dei più iconici batteristi della storia del pop: Ringo Starr che con la sua All Starr Band riporterà a Roma la magia dei Beatles. Il 3 luglio saranno i Simple Minds a irradiare la Cavea con le loro note, mentre i 9 luglio è la volta di una vera e propria star mondiale: la canadese Alanis Morrisette. La storia del progressive rock sarà in scena il 19 luglio con i Jethro Tull di Ian Anderson e il 22 e 23 luglio con i “re cremisi” King Crimson.Non solo rock: il jazz è più che degnamente rappresentato dal collettivo Snarky Puppy (7 luglio), dalla Akoustic band di Chick Corea (14 luglio), da Caetano Veloso & family (21 luglio) e da Stefano Bollani nello spettacolo Que Bom. L'eclettico pianista italiano sarà protagonista anche di una delle serate più divertenti e sorprendenti del programma: il 5 luglio accompagnerà il duo Igudesman e Joo, veri istrioni del virtuosismo classico, che portano in scena una combinazione travolgente di musica e comicità.La collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia porta altri tre concerti in Cavea: l'etereo pianista e compositore Ezio Bosso il 12 luglio, gli immancabili Carmina Burana di Carl Orff il 18 luglio – ma in versione originale medievale grazie ai “Chominciamento di gioia” - mentre il 26 luglio la star di Youtube (nonché pianista “virtuoserrima” come la definisce Michele Dall'Ongaro) Khatia Buniatishvili suonerà il primo concerto per pianoforte di Ciajkovskij.A dare una nota musicale alla presentazione è stato Luca Barbarossa, che ha suonato “Roma è de tutti”, brano che dà il titolo al suo concept in scena il 29 giugno “rubando” la data ad Ambrogio Sparagna che è in cartellone il giorno prima. Il meglio dello spettacolo e del cantautorato romano chiude il programma di eventi del Roma Summer Fest, con l'Orchestraccia il 17 giugno, la doppia data di Gigi Proietti il 20 e 23 giugno, la prima data del tour estivo di Francesco De Gregori il 6 luglio e Alex Britti il 13 luglio.«Roma cresce, cambia e si evolve – dice la sindaca Virginia Raggi – con una nuova manifestazione che cambia nel nome da “Luglio suona bene” a “Roma summer fest”. Due mesi, oltre 40 concerti dal 26 maggio a 1 agosto. Artisti internazionali, artisti romani, musica pop, classica, jazz, vi è una serie di generi per tutti i gusti, in 2 mesi di eventi, con un calendario ricchissimo e interessante».

