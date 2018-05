Ron, Anastacia, God Is an Astronaut, Altamont, Marcorè, e poi arriva il groove di Enzo Avitabile

di Fabrizio Zampa

LUNEDI' 7 MAGGIO





Cantautori/Ron al Parco con Almeno pensami



S’intitola Almeno pensami, come il brano inedito di Lucio Dalla che ha proposto all’ultimo festival di Sanremo, il nuovo tour di Ron, che torna al Parco della Musica con la sua band e un repertorio folto di successi, da Vorrei incontrarti fra cent’anni a Piazza Grande, Non abbiam bisogno di parole, Anima, Joe Temerario, Una città per cantare, Attenti al Lupo e via di questo passo. Vi aspettano una bella serata e canzoni indimenticabili, con una scaletta che è poi quella di Lucio, l’album che Ron ha dedicato ai capolavori di Dalla: ci sono Henna, Quale allegria, Chissà se lo sai, Futura, Canzone, Cara e Come è profondo il mare, probabilmente il brano nel quale il pubblico, vecchio o giovane che sia, vede il segno più tangibile del cantautore, e del quale Ron, che l’ha vestito di un sound rock, in questo disco ha conservato la voce originale di Dalla («Era cosi bella che non potevo toccarla o fingere che non esistesse», spiega), così come ha fatto in altri due pezzi, Piazza grande e Chissà se lo sai.

Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21





Pop/Anastacia, con Evolution all’Auditorium



Ha quasi cinquant’anni Anastacia, all'anagrafe Anastacia Lyn Newkirk da Chicago, Illinois, annata 1968, ma a vederla anche da vicino non li dimostra, né li dimostra la sua voce, che di note ne ha macinate parecchie. La cosiddetta regina del pop (ma si muove bene anche nel rock, nel soul, nella dance, nel blues e in altri generi: non per niente è una chicagoana) superati i priblemi di salute ritorna a Roma, città dove si fa vedere spesso, con il suo Evolution tour, intitolato come l’ultimo album. Con oltre 30 milioni di dischi venduti nel mondo, ha una voce inconfondibile, è una delle interpreti più famose e il nuovo cd segna un ritorno all’Anastacia di qualche anno fa, quella dal vecchio sound accattivante e orecchiabile, all’insegna di un pop che funziona sempre. Guest artist del tour è la cantautrice Lauren Ray: padre polacco e madre irlandese, vive fra Londra, Los Angeles e Nashville e ha una voce molto gradevole.

Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, ore 21





Rock/God Is an Astronaut live all’Orion



S’intitola Epitaph il nuovo e ottavo album, appena uscito, della band irlandese G od Is An Astronaut, gruppo formato da Torsten Kinsella (chitarra, tastiere, voce), Niels Kinsella (contrabbasso) e Lloyd Hanney (batteria). Il nome del trio si riferisce a una vaga teoria secondo la quale esiste una terra di mezzo musicale nella quale i paladini devono proteggere una sacra reliquia mettendoci tutta la loro energia, e questa terra è affidata a un dio che si muove come un astronauta, appunto God Is an Astronaut. La formazione è un punto di riferimento del post rock moderno, i suoi brani hanno introduzioni lente e dense di atmosfere malinconiche per poi sfociare in ritmi incalzanti e esplosioni di rabbia. Le esibizioni live del trio irlandese sono sempre accompagnate da accurati effetti di luce e soprattutto dai loro video, e la stessa band definisce i suoi concerti «un full audio video show». Tornano a Roma (l’estate scorsa erano a Villa Ada) con i brani del nuovo album e i loro numerosi hit.

Orion, viale John Fitzgerald Kennedy 52, ore 20





Cantautori/Per chi suona all’Arciliuto

Il lunedì c’è Per chi suona la campana, appuntamento con cantautori di tutta Italia come ai tempi del vecchio Folkstudio. Stasera sono sul palco del club Sergio Andrei, The Artisan, Giorgio Mannucci e Umberto Scaramozza. Ingresso libero.

Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21





MARTEDI' 8 MAGGIO





Rock/The Lords of Altamont da Los Angeles



Il vocalist e organista Jake "The Preacher" Cavaliere (suona un organo Farfisa made in Italy), il chitarrista Dani "Dani Sin" Sindaco, il bassista Rob Zimmerman e il batterista Steven "Knuckles" Van Der Werff sono The Lords of Altamont, formazione tra garage, psichedelia e punk che viene da Los Angeles e il cui nome ricorda il luogo dove nel 1969, quattro mesi dopo il festival di Woodstock i Rolling Stones organizzarono un festival gratuito sulla West Coast, nell’omonimo autodromo: insieme alla musica di Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers e Crosby, Stills, Nash & Young ci furono risse, disodini di ogni genere, droga, feriti e violenze come l’assassinio di un diciottenne afroamericano, Meredith Hunter, che girava strafatto di stupefacenti e che gli Hells Angels accoltellarono a morte.

Niente sangue per i nostri Lords, la cui missione è semplice: tenere in vita con il loro rock fortemente tinto di punk, il suono originale della Detroit degli anni Settanta. Nonostante le numerose variazioni avute dall’organico, sempre guidato da Jake Cavaliere, che ha visto passare nella band musicisti di gruppi come The Bomboras, The Cramps e The Fuzztones, i Lords of Altamont hanno alle spalle, oltre a una grande popolarità e una enorme ammirazione da parte di un foltissimo pubblico, cinque album di successo. Ora sono in tour per presentare il sesto cd, che è uscito nello scorso ottobre e il cui titolo, Wild Sounds Of The Lords Of Altamont, è più che indicativo delle tendenze del gruppo: chitarre urlanti (ma attenzione, quanto a tecnica sono ottimi musicisti), hard rock, glam, uno sguardo al passato attento a stili e sound d’annata che la band rielabora e modernizza. Insomma, un rock brillante e assai coinvolgente. Apre la formazione romana dei Cockroakes: sono il vocalist El Bandido Maldito, il chitarrista Greri, il bassista Labanero e il batterista Mr. Hyde

Evol Club, via dei Lucani 22, ore 21





Mambo/Puente Latino Orquesta al Parco



La Mambo Puente Latino Orquesta è un progetto voluto dal flautista, direttore e arrangiatore Elvio Ghigliordini per rendere il dovuto omaggio a Tito Puente, grande e leggendario bandleader e arrangiatore scomparso a New York nel lontano 2000. E’ uno show generoso di ritmi latini come ai tempi della magica epoca del mambo, quando al Palladium, tempio newyorkese della musica esotica, negli anni ’60 le orchestre di Machito, Tito Rodriguez, Tito Puente e altre formazioni si sfidavano appunto a suon di mambo. E Ghigliordini ha riunito ben 21 musicisti; il vocalist Carlos Paz dell’Orchestra di Piazza Vittorio, le voci di Carlo Coppoli e Vito Zaccaria, i sassofoni di Paolo Farinelli, Patrizio Destriere, Stefano Di Grigoli, Gianluca Vigliar e Mauro Massei, le trombe di Andrea Priola, Benedetto Amoroso, Corrado Vecchi e Claudio Zenobio, i tromboni di Sergio Battista, Carmine Pagano, Stefano Coccia e Gabriele Cavallari, la pianista Giovanna Blandini, Paolo Cozzolino al basso, Paulo La Rosa ai timbales, Claudio Coletti alle congas e Alessandro Desideri ai bongos. Ci sarà da ballare, e parecchio, e vi divertirete con la splendida musica dell’indimenticabile Puente, che è stato un personaggio di primo piano nella diffusione della musica latina nel mondo.

Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21





Jazz/Con soul e funk all’Elegance



La Nazionale Italiana Jazzisti ONLUS propone una jam Session intitolata Jazz/Soul/Funk, un'inedita serata di musica e solidarietà con la partecipazione dei proprii calciatori e di tanti ospiti. Il compenso dei musicisti andrà alla Nazionale Italiana Jazzisti Onlus e a fine stagione il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Stasera sono di scena il vocalist Giò Di Tonno (per la prima volta ospite della compagine calcistico musicale), la cantante americana Fatimah Provillon, la vocalist degli Adika Pongo Ms. Francy, Valentina Ducros e Claudio Pantaleone, che integreranno il repertorio strumentale passando dalle grandi hit del rhythm & blues a standard del soul e del funk.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21





Folk/Town of Saints dall'Olanda



La formazione dei Town of Saints è in tour europeo proprio come ai primi passi della sua carriera, cominciata otto anni fa. Arrivano da Olanda e Finlandia, ma la loro storia nasce sulle montagne austriache con l'incontro tra il cantante Harmen Ridderbos e la violinista e vocalist Heta Salkolahati, ai quali si sono poi uniti il bassista Jukka Kiviniemi, il chitarrista Berend Rombouts e il batterista Jesse Bosman, che affiancano la coppia nei tour. Il loro folk si è fatto man mano più rock, ma adesso tornano ai vecchi tempi, proponendo le canzoni dei primi album in una versione leggermente rinnovata, ma anche molte nuove composizioni che saranno sul loro terzo album: in uscita il prossimo autunno, offre canzoni popolari sul tema della fine del mondo.

Na Cosetta, via Ettore Giovenale 54, ore 21





MERCOLEDI’ 9 MAGGIO





Cantautori/Neri Marcorè ritrova De Andrè al Brancaccio



«Come una specie di sorriso è un verso bellissimo di una delle canzoni più amate di Fabrizio De Andrè, Il pescatore, e anche il modo con cui è nato lo spettacolo: l'ho costruito con un pizzico di ironia, senza prendermi troppo sul serio, senza pensare di fare lo chansonnier ma con la voglia di cantare insieme al pubblico i brani di Faber che ho scelto seguendo il mio gusto»: così Neri Marcorè, 51 anni, marchigiano di Porto Sant’Elpidio, attore raffinato ma anche imitatore, doppiatore, conduttore televisivo, cantante, chitarrista e appassionato di musica, riassume lo show con cui sta girando l’Italia da tre anni (l’ha proposto ovunque e in diverse versioni, come tre anni fa a Taormina con l’Orchestra Sinfonica Siciliana) nel quale ripropone una serie di canzoni di Fabrizio De Andrè e che sbarca al teatro Brancaccio. A rendere più prezioso lo show pensano i suoi musicisti, dallo Gnu Quartet (Stefano Cabrera al violoncello, agli arrangiamenti e all’orchestrazione, Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola e Francesca Rapetti al flauto) agli altri, da Simone Talone alle percussioni a Domenico Mariorenzi alla chitarra e alle voci di Flavia Barbacetto e Angelica Dettori.

Teatro Brancaccio, via Merulana 244, stasera e domani giovedì, ore 21





Jazz/Chiara Viola live all’Elegance



La vocalist Chiara Viola, presente da anni nella scena jazz romana, offre un concerto nel quale propone una serie di brani originali. Ispirata da viaggi, incontri, persone e sentimenti, ha raccolto tutti i pezzi che finora aveva conservato in un cassetto e li ha arrangiati per il trio che la accompagna. Alcuni sono stati presentati nel 2015 al contest Women In Jazz e le hanno fatto guadagnare il riconoscimento di «miglior compositrice e band leader donna under 30». E’ in quartetto con Gianluca Massetti al pianoforte, Francesco Pierotti al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21





Metal/Hard rock con quattro band al Traffic



Serata metallica al club di via Prenestina, con quattro formazioni che in altri tempi sarebbero state definite brutte, sporche e cattive. Sono gli svedesi Marduk (black metal, sulla breccia da vent’anni, hanno uno stile feroce e personale e un ruolo di primo piano nell'intero metal estremo), i norvegesi Ragnarok (black metal, vengono da Sarpsborg e sono il vocalist Hans Fyrste, il chitarrista Bolverk, il bassista Decepticon e il batterista Jontho, cioè John Thomas Bratland), i polacchi Infernal War (violentissimi con il loro inferno sonoro, trash rock di un’intensità superiore a quella riscontrata in molte altre band) e gli italiani Gravestone (romani, sono il vocalist Daniele Secco Biagiotti, i chitarristi Marco Borrani e Gabriele Maschietti, il bassista Maax Salvatori, il tastierista Massimiliano Buffolino e il batterista David Folchitto).

Traffic Club, via Prenestina 738, dalle ore 20





Blues/Jam al Charity con Mario Donatone



Si chiama Blues Jam & Friends l’appuntamento di stasera al club romano con il vocalist e pianista Mario Donatone, che apre la serata in trio con Angelo Cascarano (chitarra, basso e voce) e Lucio Turco (batteria). Come sempre tutti i musicisti e ospiti del locale sono caldamente invitati a partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 21





GIOVEDI' 10 MAGGIO





Rock/I Buñuel, nuovo album live all’Evol



Xavier Irondo degli Afterhours, Pierpaolo Capovilla e Franz Valente del Teatro degli Orrori, Eugene S. Robinson della band californiana degli Oxbow: sono i Buñuel, band il cui nome ha molto in comune con il cinema surrealista del regista spagnolo Luis, l’autore di Un Chien Andalou, per la totale mancanza di freni inibitori e la potenza sprigionata. Il sound del gruppo è un incubo ad occhi aperti, dove voce e parole di Eugene si intersecano in costrutti sonori violentissimi, con la carica elettrica dello stile Xavier, con la ritmica di Valente e Capovilla serrata, a volte lenta e infernale, più spesso rapida e hardcore. E stasera presentano dal vivo il nuovo album The Easy Way Out, che segue il precedente A Resting Place For Strangers: lo definiscono «un lavoro degno di nota, uno sforzo artistico privo di compromessi, estremista nelle intenzioni ed estremo nella realizzazione: un disco autentico, di fiero noise rock roboante e potente».

Evol Club, via dei Lucani 22, ore 21





Cantautrici/Annalisa all’Atlantico con Bye Bye



Annalisa, all’anagrafe Annalisa Scarrone, 32 anni, da Savona, è una vocalist e cantautrice che lavora seriamente. È laureata in fisica, ha studiato canto e diversi strumenti, si è fatta le ossa con Amici e in tante altre situazioni, e adesso è in tour per presentare il suo ultimo album Bye Bye. Reduce dall’ultimo Sanremo (dov’è arrivata al terzo posto con il brano Il mondo prima di te), si presenta in una veste nuova sia nei suoni che nella costruzione dei brani e ha alle spalle una serie di successi, da quello della scorsa estate con Tutto per una ragione (il brano con Benji & Fede di cui è autrice, con oltre 52 milioni di visualizzazioni) all’ultimo singolo Direzione la vita, piazzato al primo posto su iTunes. «Ho capito di essere arrivata a un punto di rottura che mi ha cambiato nella vita e nel mio percorso artistico, e adesso non faccio più dischi che debbano piacere a tutti: canto solo le canzoni che mi rendono felice», spiega.

La trovate insieme alla sua band.

Atlantico Live, viale dell'Oceano Atlantico 271d, ore 21





Jazz/Il Decameron di Davide Riondino



L’avete visto mille volte, Davide Riondino, cantautore, chitarrista e artista poliedrico che dagli anni Settanta a oggi ha attraversato e sperimentato molti percorsi musicali. Nei suoi ultimi show la scelta è caduta su un teatro all’insegna della commistione fra poesia, satira, testi classici e musica dal vivo. Stasera Riondino racconta e canta lo straordinario mondo del Decameron, il capolavoro di Boccaccio, insieme al filologo e contrabbassista Maurizio Fiorilla e con una band formata dalla vocalist Eleonora Cardellini, dal pianista Paolo Saolini, dal chitarrista Paolo Anttinori, dal trombettista Mirio Cosottini e da Massimiliano Chiapperi alla batteria e al cajon. Atmosfere ironiche e improvvisazioni argute.

Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21.30





Bossa/Nova Connection all’Elegance Cafè



Un viaggio nella bossanova ispirato allo storico album che vide fianco a fianco Joao Gilberto e Stan Getz e a tutta la musica di Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes, Toquinho, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Joao Bosco, Marcos Valle. Lo offrono i Bossa Nova Connection, cioè il vocalist e chitarrista Giulio Verdecchia, il sassofonista Alessandro Tomei, il pianista Gabriele Manzi, il contrabbassista Renato Gattone e il batterista Lucio Turco, ospite la vocalist Pamela D’Amico.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21





Bluegrass/Mary and The Strays all’Arciliuto



Arriva un trio italo-statunitense formato dalla vocalist e mandolinista Maryann Fennimore, cresciuta a New York e trasferita a Roma dieci anni fa, dal chitarrista Cristiano Urbani e dal bassista Dario Pimpolari. Il loro repertorio ha le radici nelle tradizioni del bluegrass, uno stile parente del country, costruito su tradizioni musicali irlandesi, scozzesi e inglesi, e Maryann ha alle spalle un album di successo, Your Turn to Be Lonely, del 2013.

Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21.30





Canzone d’autore/Genti Diverse, tutto De Andrè al Big Mama



Un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè, dai primi album a Anime Salve, con arrangiamenti fedeli agli originali, compresi i brani dello storico tour che il cantautore fece con la PFM nel 1979: lo offre la band Genti Diverse, on the road dal 2011. Sono il vocalist Dodo Versino, la flautista Francesca Colucci, il violinista Alessandro Gilardi, i chitarristi Luca D’Afflisio e Giuseppe Molino, il tastierista e flautista Filippo Stefanelli, il bassista Giacomo Nardelli e il batterista Paolo Volpini, e rileggono molto bene, con rispetto e con passione, brani che sono una parte fondamentale della nostra grande canzone d’autore.

Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22





Jazz/Lorenzo Tucci trio al Charity



Il batterista Lorenzo Tucci, fondatore e cooleader insieme a Fabrizio Bosso e Daniele Scannapieco dell’High Five Quintet, offre stasera e domani un doppio live, con Claudio Filippini al pianoforte e Daniele Sorrentino al contrabbasso, del suo Touch Trio. Già partner di decine di star, da Kurt Rosenwinkle a Phil Woods, Tony Scott, Ronnie Cuber, George Garzone, Mark Turner, Massimo Urbani, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Flavio Boltro, Giovanni Tommaso, Mario Biondi, Daniele Scannapieco, Maurizio Giammarco, Stefano Di Battista e tanti altri, Tucci è un musicista jazz ma frequenta anche rock, fusion, Brasile e diversi altri stili.

Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22





Rock/Mirkoeilcane al Quirinetta



Mirkoeilcane, all’anagrafe Mirko Mancini, viene dalla Garbatella, è sopravvissuto all'ultimo Sanremo, ha scritto di tutto, dalle colonne sonore a pezzi per altri artisti, ha partecipato da solista alla rassegna Musicultura, definisce il suo genere indie-pop, è molto bravo, ci sa fare e propone i brani del suo ultimo e delizioso album Secondo me, undici canzoni che analizzano con intelligenza e in modo apparentemente semplice ma al tempo stesso profondo, ironico e critico, i pochi pregi e i tanti difetti della città e dei suoi abitanti. E’ in concerto stasera.

Teatro Quirinetta, via Marco Minghetti 5, ore 21





VENERDI' 11 MAGGIO





Groove/Enzo Avitabile & Bottari al Parco



Il sassofonista, vocalist e bandleader Enzo Avitabile, napoletano, annata 1955, è uno straordinario personaggio della nostra musica: si è esibito in mezzo mondo, ha studiato il modo di suonare del sassofonista nigeriano Fela Kuti e ha lavorato con suo figlio Femi Kuti, è il simbolo della contaminazione fra diversi generi, ha duettato con star come James Brown, Tina Turner, Bob Geldof, Randy Crawford, Afrika Bambaataa, David Crosby, ha diviso il palco e inciso con Mori Kante, Goran Bregovic, Cesaria Evora, Trilok Gurtu, Khaled, Manu Dibango, Richie Havens, Noa, Eliades Ochoa e mille altri, e recentemente con il bassista americano Marcus Miller, storico partner di Miles Davis.

Enzo non conosce confini linguistici, stilistici e geografici, è sempre alla ricerca di innovazioni, e il regista Jonathan Demme gli ha recentemente dedicato un docufilm dal titolo emblematico, Enzo Avitabile Music Life. Ha vinto due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d'argento, un Globo d'oro e un Ciak d'oro, a febbraio è uscito il suo album Pelle Differente, raccolta di 28 brani con collaborazioni prestigiose.

E stasera ve lo potete godere dal vivo con la sua Black Tarantella Band (il chitarrista Gianluigi Di Fenza, il batterista Mario Rapa, il tastierista Diego Carboni, il bassista Paolo Palmieri, il sassofonista Antonio Bocchino e il trombettista Carmine Pascarella) e le percussioni dei Bottari di Portico (guidati da Carmine Romano, battono il ritmo su una serie di botti grandi e piccole e sono Massimo Piccirillo, Francesco Stellato, Luigi Nataleo, Carmine Piccirillo, Raffaele Iodice e Raffaele D’Amico). E’ una serata d’eccezione, di splendida musica senza confini né limiti: non ve la lasciate sfuggire.

Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21





Blues/I Blue Stuff live al Big Mama



Napoletani, on the road dal 1983, i Blue Stuff sono la band guidata dal vocalist, batterista e percussionista Mario Insenga, affiancato da Sandro Vernacchia (chitarre, mandolino e voce), Francesco Miele (contrabbasso), Francesco Citera (fisarmonica) e Emilio Quaglieri (dobro, voce). Offrono un blues tosto, fedele alle origini e di tutto rispetto.

Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22





Jazz/Swing con la band di Emanuele Urso



L’appuntamento classico del venerdì è con lo swing del clarinettista e batterista Emanuele Urso, che stasera, insieme al suo The King of Swing Septet, offre un live intitolato Night Smoke Session, con Giuseppe De Simoni (tromba), Patrizio Destriere (sax), Fabrizio Guarino (chitarra), Adriano Urso (pianoforte), Giuseppe Civiletti (contrabbasso) e Francesco Bonofiglio (batteria).

Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22





Musica/La storia di Lemuri all’Arciliuto



Lemuri, un viaggio al centro di un cuore blu, è il titolo di uno show musicale, una rock opera liberamente ispirata al romanzo Lemuri il Visionario: è la storia di un introverso musicista che volontariamente vive rinchiuso da più di otto anni in un paesino dimenticato e un giorno torna in una metropoli, raccontata fra musica, letteratura, teatro e video-arte. Sul palco quattro musicisti e due attori, ovvero Vittorio Centrone, Antonio La Rosa, Stefano Tedeschi, Max Minoia ,Simone Talone e Silvia Bilotti, che con la regia di Francesco Polizzi interagiscono con i disegni animati del fumettista Giulio De Vita.

Teatro Arciliuto, piazza Montevecchio 5, ore 21





SABATO 12 MAGGIO





Hip hop/Ultimo, doppio live all’Atlantico



Il primo sold out è arrivato così velocemente che il concerto di Ultimo, cioè Niccolò Moriconi, 22 anni, romano di San Basilio, in tour per la prima volta, è stato subito raddoppiato, non solo stasera ma anche domani. Ultimo ha cominciato a studiare musica a 8 anni, si è iscritto al Conservatorio di Santa Cecilia, ha firmato le prime canzoni a 14 anni, due anni fa ha vinto il suo primo concorso da rapper, si muove fra hip hop, pop e canzone d’autore, il suo singolo d’esordio del 2017 (anno in cui ha aperto il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica) è Chiave, il suo primo album Pianeti è uscito lo scorso ottobre, a febbraio ha vinto Sanremo fra i giovani con Il ballo delle incertezze, insomma non si può davvero dire che non abbia bruciato le tappe. Adesso è in tour per proporre i suoi successi (è passato poco tempo ma già sono parecchi) e i ben sedici brani del nuovo album Peter Pan, uscito subito dopo Sanremo.

Atlantico Live, viale dell'Oceano Atlantico 271d, stasera e domani,ore 21





Musica/The James Bond Project



Avrete visto tutti i tanti film di James Bond 007, e vi sarete accorti delle loro ottime colonne sonore, diventate famose anno dopo anno. Il progetto del pianista, organista e arrangiatore Riccardi Fassi, appunto The James Bond Project, rilegge quelle musiche, da pellicole come Thunderball, Dalla Russia con amore, Goldfinger, Licenza di uccidere, Diamonds Are Forever e così via. Con Fassi suonano Torquato Sdrucia (sax baritono, sax soprano), Carlo Conti (sax alto, sax tenore) e Pietro Iodice (batteria).

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 22







Blues/Luca Tozzi & Blue Visions

La band Blue Visions del vocalist e chitarrista Luca Tozzi è nata a New York quindici anni fa con l'idea di essere una famiglia musicale dove far girare diversi solisti rivisitando classici del blues ma anche del non blues. Stasera il gruppo, che accanto a Tozzi vede sul palco Luca Pisanu al contrabbasso e Mimmo Antonini alla batteria, offre una lunga blues night.

Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22





Rock/Greg & The Frigidaires al Cotton



Torna in concerto una delle formazioni guidate da Greg, cioè il vocalist, chitarrista nonché attore Claudio Gregori: sono The Frigidaires, band doo-wop (genere e ritmo tra i più interessanti degli anni ’50 e ’60, fatto di armonie vocali, swing e rock) che accanto a Greg schiera il trombettista Luca Majnardi, il chitarrista Alessandro Meozzi, il sassofonista Olimpio Riccardi, il contrabbassista Giulio Scarpato e il batterista Giovanni Campanella. Molto divertenti, a suon di Sha-badubudì, Ramalamading dong e altri curiosi vocalizzi.

Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22





Blues/Fulvio Tomaino al Big Mama



Il vocalist Fulvio Tomaino, uno dei migliori cantanti di black music sulla piazza, torna live al club di Trastevere con il suo ampio repertorio. Al suo fianco Carlo Micheli al sax, Luca Casagrande alla chitarra, Jacopo Carlini alle tastiere, Francesco Puglisi al basso, Cristiano Micalizzi alla batteria e le voci di Simona Farris, Sunny Terranova e Nicola Gargaglia.

Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22





DOMENICA 13 MAGGIO





Folk/Melissa Laveaux tra Haiti e Canada



Nata a Montreal da genitori haitiani, la cantautrice e chitarrista Melissa Laveaux ha finito il suo terzo lavoro discografico Radyo Siwel: l’ha inciso a 5 anni di distanza dal precedente Dying is a Wild Night e dopo un ritorno alla sua terra natale avvenuto vent’anni dopo il precedente viaggio nell’isola caraibica. Il disco, che presenta dal vivo stasera, è un percorso fra le sonorità, le storie, i colori e gli odori di Haiti, quelli che per intere generazioni hanno influenzato gli artisti folk, e a colpire Melissa è stata la lunga e avventurosa storia di Martha Jean-Claude, una cantante, compositrice e sostenitrice dei diritti civili che fu costretta a lasciare il suo paese per la musica troppo politica che faceva ed è scomparsa all’Havana, Cuba, nel 2001.

Il sound dell’album è un mix tra indie rock e canzoni su cui si fonda la tradizione haitiana, reinterpretate attraverso un’elegante avventura sonora tutta da scoprire, fatta di brani folk, inni pastorali e voodoo, che sposano la modernità del rock e l’energia dell’afrobeat senza dimenticare la party-dance dei carnevali caraibici. Parte dei proventi del disco andranno a finanziare un programma di inserimento delle giovani donne haitiane nel mondo della musica.

Largo Venue, via Biordo Michelotti 2, ore 21





Grandi autori/America’s Got Rhythm al Cotton



Un viaggio nella musica firmata negli Usa da autori come George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e altri grandi compositori: ecco America’s Got Rhythm, concerto fra i grandi classici della canzone americana del Novecento, riletti e riproposti dalle voci di Pat Starke, Flaminia Fegarotti e Bianca Alex Elton, con il pianista Stefano De Meo, per offrirvi un tardo pomeriggio fra musica, canto e epici brani.

Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 19





Jazz/Eddy Palermo Samba Trio



Il chitarrista Eddy Palermo propone da sempre uno dei migliori esempi di brasilian jazz suonato con la chitarra semiacustica, con riarrangiamenti originali di brani di grandi autori come Jobim, Valle, Nascimento, Einhorn, Djavan, Donato e altri, più alcuni originali firmati dallo stesso leader del trio. Il loro sound è una fusion tra jazz e ritmi brasiliani che vanno dalla bossa al samba, dal baiào al partito alto, il tutto condito da uno swing rigorosamente brasileiro. Molto apprezzato in Brasile, Palermo è affiancato da Daniele Basirico al basso e da Alessandro Marzi alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30



