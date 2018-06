Shakira, la lupa ritorna a conquistare: sensuale e scatenata a Milano

di Rita Vecchio

Seducente e provocante, Shakira ieri sera ha sedotto Milano. Il Forum si trasforma in disco dance e i fan ballano scatenati dall’inizio alla fine. La “lupa” colombiana è ripartita. Sensuale e ammiccante come sempre. Dopo aver posticipato le date del suo El Dorado Tour a causa di una emorragia alle corde vocali, ritorna live con una scaletta che attraversa i suoi successi. «Buonasera Milano, mi siete mancati», urla in un italiano impeccabile. «È passato troppo tempo. Sette anni, ma i miracoli esistono. E se sono qui, è grazie a voi. Attraverso gli ostacoli, ho scoperto di avere amici fantastici. Grazie per essere miei amici nei momenti belli e in quelli difficili e di potere cantare con voi ancora una volta».



Un faro bianco la accoglie mentre arriva sul palco super danzereccia. Bomba spara coriandoli e via. Movimenti sensuali, danza del ventre, abiti succinti. Due ore di concerto in cui salta, corre, balla e dialoga col pubblico. Luci, fuochi, laser e pirotecnie varie trasformano il concerto in uno spettacolo. Dove il canto pare passare in secondo piano. Ulula e fa ululare i fan su “She Wolf”. Sullo sfondo, immagini visual, immagini, luci e tanti colori. La foto di Piqué con i figli Milan e Sasha sul finale di Can’t Remember to Forget You. Whenever Whenever e Waka Waka, Loca per un totale di venti canzoni. Scorrono anche immagini umanitarie sulla organizzazione no profit che finanzia, Pies Descalzos, visto che Shakira Isabel Mebarak Ripoll (suo nome all’anagrafe) è molto impegnata nel sociale ed l’unica ad aver parlato al World Economic Forum. Il tour, partito lo scorso 3 giugno dalla Germania, la porteranno per cinque mesi in giro per il mondo. Si chiuderà il 3 novembre a Bogotà.

