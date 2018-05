Lo Stato Sociale non va in vacanza e parte in tour. Lodo giudice a XFactor?: «No comment»

di Rita Vecchio

Altro che vita in vacanza come il titolo del tormentone sanremese. Lo Stato Sociale non si ferma. Il collettivo bolognese si prepara per il tour che partirà l’8 giugno dal Carroponte di Milano e arriverà al Rock in Roma il 13 luglio. «Sarà un grande circo. Uno spettacolo molto bello di cui siamo orgogliosi già adesso. Succederà tutto e il contrario di tutto», dicono tra una battuta e un’altra. Di X Factor, di cui girava il nome di Lodo come giudice della prossima edizione, dichiarano di «non sapere nulla». Ma non smentiscono. I cinque “regaz" pubblicheranno senza duetto (dal 25 maggio) Facile, il singolo che nella prima edizione del disco Primati era con Luca Carboni.



DATE “UNA VITA IN VACANZA TOUR”:8 giugno – Carroponte – Milano4 luglio – Sherwood Festival – Padova11 luglio – Flowers Festival – Collegno (TO)13 luglio – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle14 luglio – Eremo – Molfetta (BA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA