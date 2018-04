Taylor Swift canta gli Earth Wind & Fire in versione acustica

Taylor Swift, il cui video “Delicate” è fresco di pubblicazione, è tornata con due nuovi singoli per Spotify Singles : delle versioni acustiche di “Delicate” e “September” degli Earth, Wind & Fire che sono stati registrati a The Tracking Room a Nashville in Tennesse.



“Delicate” è una canzone sulla vulnerabilità che immediatamente si genera dentro di noi nel momento in cui incontriamo una persona a cui vorremmo piacere. Pensiamo a tutto quello che possa aver sentito su di noi; ogni ragione per cui questa persona potrebbe non volerci. Ogni passo verso l’altra persona ci spaventa, ma allo stesso tempo ci entusiasma. “Delicate” racconta dell’equilibrio tra l’emozione e la paura e la speranza che valga davvero la pena correre il rischio” dichiara Taylor. L’artista, inoltre, sceglie “September” per ragioni sentimentali. La cantante ha sempre amato la melodia di Earth, Wind & Fire, canzoni scritte da Maurice White, Al McKay e Allee Willis.



Taylor è una fan di Spotify Singles. Gli Swifties, come vengono chiamati i suoi fan, si ricorderanno che la cantante ha incluso due tracce della sezione Spotify Singles nella sua playlist da lei personalmente curata Spotify Songs Taylor Loves.



La cantante si sta preparando per il Taylor Swift Reputation Stadium Tour, che inizierà l’8 maggio a Glendale in Arizona, e le due nuove registrazioni daranno la carica ai fan mentre si preparano per il concerto con la loro playlist inspirata all’artista.





