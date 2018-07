Tutte le note dei videogame: Player2, l'orchestra che suona SuperMario

di Valeria Arnaldi

Zelda, The Witcher 3, SuperMario e molti altri. Sono le musiche dei videogiochi più amati - e “giocati” - il cuore del repertorio della Player2 Orchestra diretta da Ivano Guagnelli che, in prima assoluta, ha presentato a Roma, alla Casa del Jazz, “Videogames & Cult Movies”, una produzione originale de I Concerti del Parco, realizzata in collaborazione con ROMICS, che vede l’esecuzione per grande orchestra sinfonica di colonne sonore tratte da film serie tv e soprattutto videogames, appunto, celebri, da Avengers a Games of Thrones, da Dragonborn a Star Wars, da E.T a SuperMario.



La passione dell’Orchestra per il mondo dei videogame è evidente sin dal nome: Player 2 è il secondo giocatore nella dicitura “classica” dei vecchi cabinati. Un interesse decisamente condiviso: sono 25 milioni i videogiocatori in Italia, per un mercato complessivo che supera il miliardo di euro.



E se a conquistare sono immagini e “sfide”, ad affascinare appassionati e cultori sono pure le musiche che permettono di riportare subito mente e memoria alle atmosfere di gioco. Ad accompagnare l’esecuzione concertistica, proiezioni cinematiche del video maker Alessio Contorni, in un inatteso intreccio di storie e linguaggi.

A dare voce, letteralmente, ad alcune fantasie musicali, Olimpia Pagni, cantante professionista in Cosplay, che si è fatta amare dal pubblico, in particolare, per le interpretazioni di “The Wolven Storm” di Marcin Przybyłowicz dal gioco “The Witcher 3” e “Dragonborn Song” di Jeremy Soule dal gioco “Skyrim”.

