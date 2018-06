Vasco su facebook dopo i concerti: «Puglia è come casa, vi abbraccio tutti»

Ai centomila che l'hanno adorato nella due giorni del ' Vasco non stop livè al San Nicola di Bari, il Komandante dedica un post su Facebook e li ringrazia così: «Il San Nicola di Bari pieno di GIOIA è uno SPETTACOLO STRAORDINARIO!! Siete lo spettacolo dentro lo spettacolo!! Una due giorni indimenticabile. Siete speciali e vivi! la Puglia è un pò 'come casà..!! vi abbraccio tutti».







Già nel pomeriggio, prima del suo secondo show, Vasco aveva pubblicato su Instagram una foto che lo ritraeva con le «gradazioni di azzurro del mare della Puglia» alle sue spalle, a Castellaneta Marina, il suo 'buen retirò. Tra i numerosi commenti, Angela scrive: «E noi ce lo prendiamo tutto il tuo abbraccio...qui sei a casa, nella tua Puglia creativa...!!!! È stato uno spettacolo strepitoso, come sempre non ci deludi mai...».



«Vedere scritto "la Puglia è un pò come casa" - sottolinea Marco - non puoi capire che effetto che fa!». «Tu - aggiunge - Nicola - sarai sempre il nostro EQUILIBRIO .. sopra la Follia!!!».

