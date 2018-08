I Tiromancino sabato alle Giornate degli Autori a Venezia: il videoclip del nuovo singolo “Noi casomai”

Anche i Tiromancino a Venezia. Le Giornate degli Autori, sezione indipendente della 75/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, aprono le porte alla musica e alle immagini di un autore che è ormai un classico della musica italiana: Federico Zampaglione, anima dei Tiromancino. Zampaglione si esibirà in una performance live alla Villa degli Autori sabato 1 settembre e presenterà in anteprima assoluta il videoclip del nuovo singolo “Noi casomai”, in radio da venerdì. Il brano anticipa “Fino a qui”, il nuovo disco della band in uscita 28 settembre (Sony Music Italy), che contiene 4 inediti e le canzoni più significative della band, risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l'occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano.



«Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro - racconta Zampaglione - Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario tenuto negli anni... Fino a qui». «Avere i Tiromancino in Villa - dice Giorgio Gosetti, direttore delle Giornate - è una bella occasione per coniugare cinema e musica, naturalmente uniti sin da quando il cinema era muto. Due linguaggi che nel secolo scorso sono cresciuti insieme e hanno arricchito il nostro patrimonio culturale sapendo essere popolari e raffinati, leggeri e romantici. La sensibilità di Federico Zampaglione come autore è proprio la sintesi di questi due destini che uniscono (per dirlo con le sue parole): dalla canzone alla regia riesce a costruire storie di passioni e tensioni infernali, testi pieni d'amore e trame spaventose, sonorità nuove che in pochissimo tempo diventano dei classici».

