«Vincent Paul Abbott, alias Vinnie Paul, è morto. Paul è famoso per essere stato il batterista delle band

Pantera e Hellyeah. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. La famiglia chiede il rispetto della privacy in questo momento»: con questo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo, l'annuncio della morte del batterista 54enne.





