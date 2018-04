XFactor, partite le selezioni a Roma: ecco la carica degli aspiranti partecipanti

di Alessandro Di Liegro

Il sogno di diventare le prossime stelle del firmamento musicale italiano parte dell'Auditorium di Roma, tra le transenne e gli iconici simboli di X Factor. Il primo dei tre giorni di provini, che termineranno il prossimo lunedì 30 aprile, ha visto migliaia di ragazzi, dai 16 anni in su, assieparsi ai cancelli del Parco della Musica per mettere in mostra tutto il loro talento vocale. L'obiettivo è riuscire a esibirsi sul palco del popolare talent, giunto alla sua dodicesima edizione, e, magari arrivare alla finale. Prima, però, bisogna superare questa selezione, passare poi alle auditions, in programma dal 9 all'11 giugno a Pesaro e dal 18 al 20 giugno a Torino, in cui saranno presenti anche i giudici. Ancora aleggia il mistero su chi sarà seduto al fianco di Mara Maionchi e Fedez, gli unici due confermati della scorsa stagione.



Di questo, i giovani partecipanti, intervenuti alle selezioni romane, non sono interessati. Per loro ora conta dare il massimo: Marcello da Napoli e Alfredo da Benevento hanno il numero 18 e 19, sono in piedi dalle 4.15 del mattino, per essere presenti alle 5.30 davanti ai cancelli dell'Auditorium. Hanno atteso quasi 3 ore prima di riuscire a entrare e iscriversi. Tonia, 19 anni da Pisticci, ha la chitarra in spalla su cui c'è scritto il suo nome; è la prima volta che partecipa a X Factor e per l'emozione non ha dormito, tanto da uscire di casa con il sole ancora basso nel cielo e vedere l'alba all'ombra della struttura di Renzo Piano.Onubogu Akachukow Chison, è un ragazzo nigeriano di 30 anni, da 2 in Italia, che è giunto a Roma da Lucera, in provincia di Foggia, appositamente per il programma. Spera di seguire le orme di Samuel Storm. Parla in inglese con altri due concorrenti di Napoli, con i quali si scambia pareri e opinioni sul provino appena fatto. Arrivando sul prato che anticipa l'area di selezione, è un caleidoscopio di suoni e voci tra chitarre e ukulele, tra capelli colorati con treccine o pettinature bicolore, camicie sgargianti o dal sapore folk. Alcuni hanno partecipato di nascosto dalle proprie famiglie o dal lavoro, perché il sogno della musica, e la passione che si prova, è troppo grande per resistere. C'è chi dopo anni di cantautorato e gavetta di provincia prova il tutto per tutto, c'è chi, invece, vuole bypassare X Factor per puntare direttamente a Stra Factor, lo spin-of dedicato ai fenomeni da baraccone. Ci sono amici di lunga data che sognano una straordinaria sperienza insieme e c'è chi si è conosciuto pochi secondi prima e già incrocia melodie e armonie insieme.A risuonare sono le ultime hit radiofoniche, ma anche grandi classici come “Over the Rainbow” e “Hallelujah”, nelle interpretazioni personali di ogni. Dalla Nigeria, dalle Filippine, dalla Francia, la dodicesima edizione di X Factor unisce cuori, voci e anche nazioni diverse, tutti con lo stesso sogno e obiettivo. Ma se gli chiedi se sentono la competizione, la risposta è sempre la stessa: «La Musica è un'arte, è bello condividerla con gli altri».

