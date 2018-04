Il capo dell'Anticrimine Rizzi: «â€‹Da via Poma a Emanuela Orlandi, oggi avremmo preso i colpevoli»

di Cristiana Mangani

Ben oltre le impronte digitali e l’esame del Dna, più vicina ai film di fantascienza americani: è l’impronta facciale, la nuova frontiera delle investigazioni scientifiche. L’era digitale chiede aggiornamenti continui, macchinari super sofisticati, in un inseguimento frenetico tra crimine e legalità. Ma tutti questi strumenti sono sempre sufficienti per trovare la verità? «La scienza a volte non basta», ammette il prefetto Vittorio Rizzi, responsabile della Direzione centrale...

