Cinema Trevi, in sala l'ultimo lavoro di Carmelo Milone: "Lo strano hobby del colonnello"

di Jacopo G. Belviso

Inizia alle 20.30 di martedì 5 giugno l’ultima delle tre proiezioni organizzate dalla Cineteca Nazionale presso il Cinema Trevi di Roma: sullo schermo il nono lavoro del regista e attore Carmelo Milone, noto per aver partecipato con diverse pellicole (come "Una giornata meravigliosa 1999", presentata al Torino Film Festival) a vari festival nazionali, opere sempre circoscritte al genere dei cortometraggi. "Lo strano hobby del colonnello" (2017), scritto dallo stesso Milone assieme ad Oreste Fornari, racconta dell’omicidio dell’ingegnere Antonio Elìa (interpretato dal doppiatore Stefano Gajani Billi), radiato dall’albo e condannato ad un anno di reclusione per frode fiscale e correità nella morte di un giovane operaio polacco. Il commissario Di Stefano, incaricato delle indagini, scoprirà una polizza sulla vita dal valore di 100mila euro, intestata proprio all’ingegnere, che la moglie (Flaminia Fegarotti) dovrebbe riscuotere. Ma come avrà fatto un disoccupato alcolizzato a mettere da parte i soldi per una assicurazione così alta? Tutto ruota attorno ad un “folle” gioco organizzato da un facoltoso colonnello dell’esercito, congedato dall’arma per squilibri mentali.







Valore aggiunto sono le musiche originali del compositore Maurizio De Angelis, creatore assieme al fratello Guido del duo degli "Oliver Onions" ed in più co-autore di oltre 200 colonne sonore, tra cui quelle per film come "Per grazia ricevuta" di Manfredi (1971), "Più forte, ragazzi!" di Colizzi (1972), nonché le musiche di quasi tutti i film con Terence Hill e Bud Spencer. La fotografia è stata curata da Giuliano Tomassacci. «Per la realizzazione di quest’opera nessuno ha ricevuto alcuna retribuzione, e tutti hanno dimostrato di credere fortemente nel progetto e di tenere molto alla realizzazione della breve pellicola. Da questo lavoro è nato un grande sodalizio umano, ed ammetto di aver avuto la fortuna di incontrare delle belle persone e chiaramente degli ottimi professionisti, che hanno accettato di lavorare assieme», racconta il regista Carmelo Milone.

