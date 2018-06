Cinema indipendente, un accordo a due a sostegno dei festival di Roma

Un accordo per sostenere il circuito dei più importanti festival indipendenti della Capitale, costituito dalla Cna. E' stato siglato da Cna di Roma e Fondazione Cinema per Roma|CityFest. Oltre ad alcuni storici appuntamenti quali il RIFF, il MEDFILM, Asiatica o Fantafestival, si sono aggiunti altri interessanti eventi come, ad esempio, il Roma Web Fest, l'India Film Fest e Romafrica Film Festival. Ciascun festival si impegnerà a promuovere l'attività della Fondazione Cinema per Roma attraverso i propri canali informativi e comunicativi, offrendo alla stessa la possibilità di presentare, all'interno della propria programmazione, una proiezione o una specifica iniziativa artistica e di ospitare uno spazio dedicato per le attività di comunicazione della Fondazione.



La Fondazione, dal canto suo, ospiterà i film vincitori e selezioni di eccellenza in occasione degli eventi da essa prodotti, garantirà il sostegno al circuito associativo attraverso attività di comunicazione, fornirà supporto organizzativo. Attraverso questo accordo, si genererà dunque una sinergia virtuosa tra il mondo della Festa del Cinema di Roma e quello di altri festival romani divenuti, nel corso degli anni, una significativa realtà culturale della Capitale, ognuno apportando un valore aggiunto rispetto alle specifiche vocazioni.

