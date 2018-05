Colosseo, Il Gladiatore torna sull'arena: cine-concerto per Russell Crowe

di Laura Larcan

Quanto sarà emozionato Russell Crowe di rivedersi con l’elmo, il gladio e la tunica, affrontare tigri e amazzoni armate, sull’arena della più grande macchina (spietata) da spettacolo dell’antichità? C’è da scommetterci, quando la finzione si fonde con la realtà storica. Spettacolo nello spettacolo, per mister Crowe, Massimo Decimo Meridio, che sarà presente al Colosseo il 6 giugno per il cine-concerto del Gladiatore, kolossal che gli valse l’Oscar come miglior attore...

