Cristina D'Avena strega Zoomarine tra sigle dei cartoni e cosplayer

Ciclone Cristina D'Avena a Zoomarine: la regina dei cartoni animati si è esibita al parco marino per grandi e piccini. Una vera sorpresa soprattutto per tutti quei bambini che sono rimasti sorpresi nel vedere i propri genitori trasformarsi al ritmo dei celebri successi che hanno accompagnato la loro infanzia o adolescenza. Da Lady Oscar a Kiss me Licia, passando per I Puffi e Pollon una colorata invasione di personaggi della fantasia che hanno preso "vita" con le note dell'energia protagonista. Centinaia di fan ma anche un piccolo esercito di Cosplayer che ha invaso il parco già al mattino per farsi fotografare nei costumi sgargianti. Gran finale con un party in piscina per celebrare lo Zoomarine Summer Comics.



