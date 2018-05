Quelle donne in consolle che fanno ballare tutti

di Marco Pasqua

I genitori l’avrebbero voluta vedere dietro ad una scrivania, ma lei non li ha mai assecondati e, anzi, è andata a finire dietro ad una consolle. De-Monique inizia la sua carriera alla fine degli anni ‘80, quando passò dall’essere una fruitrice della nightlife ad anima delle serate romane. Non solo dj, ma anche organizzatrice: correva l’anno 1997, e presso gli Ex Magazzini (dopo il B-Side) mise in piedi il team delle serate Hot 4 Tandoori, che sarebbe rimasto in piedi fino al 2006. Anno dopo anno, la dj...

