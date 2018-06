Egeria Summer Festival: musica, cabaret e danze al parco

Prende il via la stagione estiva del Parco Egeria con un programma che, fino al 31 luglio, vedrà alternarsi musica, danza, gastronomia e comicità. L’Egeria Summer Festival, alla sua prima edizione, va in scena in una pineta di un ettaro, a pochi metri dalla fonte dell’Acqua Santa di Roma, nel verde del comprensorio regionale dell’Appia Antica.



«Con questo Festival, sotto la direzione di Enrico Mari, vogliamo unire food, intrattenimento e comicità, in un luogo dal valore naturalistico che può rappresentare un rifugio dalla canicola e dal caos quotidiano durante i mesi più caldi», spiega il responsabile dell’organizzazione eventi di Parco Egeria, Francesco Galli. Lo spazio, allestito come un piccolo villaggio, ruota intorno all’arena per gli spettacoli che ogni giovedì, dalle 22, ospiterà i volti più noti del cabaret italiano. Si comincia il 21 giugno con Maurizio Mattioli e Marko Tana, per una serata dedicata alla comicità più genuinamente romana. Il 28 giugno, dopo “Maré”, concerto di musica brasiliana di Noemi Nori Quartet, spazio alle risate a partire dalle 22.30 con Gianfranco Phino, artista eclettico che spazia dalle imitazioni al canto, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig e Colorado Cafè.



Il primo appuntamento di luglio (il 5) è con Marco Capretti e Mago Lupis, che propongono un abbinamento ricco di colpi di scena tra il mondo comico e quello della magia. Il 12 è la volta di Fabrizio Gaetani e Fabrizio Giannini, mentre il 19, da Comedy Central, arrivano Marco Passiglia e Dani Bra. Si chiude il 26 luglio con Nino Taranto e Claudio Sciara, protagonisti di Eccezionale veramente. Il sabato, a partire dalle 22, sarà invece la volta della musica dal vivo con eventi a ingresso gratuito e, a seguire, dj set. Il 23 giugno si canta sulle note di Ligabue con i “Fandango”, band tributo del rocker di Correggio che proporrà un viaggio musicale dal primo album “Ligabue” del 1990 ai brani più recenti. Il 14 luglio spazio al Queen Tribute Show con i ReQueen.



Il lunedì sera protagonista è il mondo country americano, con un’immersione danzante nella più autentica cultura rurale a stelle e strisce. Dalle 21, con ingresso gratuito, è possibile cimentarsi in lezioni di ballo per poi proseguire con le danze fino a notte, accompagnate da birra e carni alla brace. I corsi e le esibizioni sono organizzati dalla scuola di ballo “Go West” di Roma e curati dai maestri Stella Cupellini, Alessandro Pistilli e Raimondo Santangelo. Il calendario prosegue ogni mercoledì e venerdì con serate dedicate alla salsa, in linea con la tendenza che vede il Parco Egeria come una delle mete più battute nella Capitale dagli appassionati del ballo caraibico. Il martedì sera, invece, dalle 22 in poi, porte aperte alla passione argentina con gli incontri di tango: una volta a settimana l’arena del Parco si trasforma in una milonga di 300 metri quadrati, con musicalizador sempre diversi. Si rimane in Sudamerica anche nel fine settimana del 21 e 22 luglio, quando è in programma una Festa Colombiana. Domenica 15 luglio, alle 21.30, le migliori scuole romane di hip hop e crew daranno vita a “Hip Hop Dance Contest”, una vera e propria sfida a colpi di coreografie. Il 28 luglio andrà in scena “Il Musical, da Chicago a Grease”, un viaggio tra i più famosi musical di Broadway o del grande schermo reinterpretati anche in chiave comica. In calendario anche eventi enogastronomici, come il “Beergarden” nel weekend del 7-8 luglio, con una selezione di birrifici artigianali di Roma e del Lazio.

