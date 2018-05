Il Gay Village torna a Testaccio: dal 31 maggio "sentitevi a casa”

Bentornato a casa Gay Village! Bentornato a Testaccio. "Welcome Home" è il manifesto che campeggia sui manifesti e sui bus che colorano Roma in ocassione dell'apertura del Gay Village, il 31 maggio alla Città dell'Altra Economia a Testaccio.



"Welcome Home." significa anche "Sentitevi a Casa.", tutti liberi di esser sé stessi come se si fosse al riparo nelle proprie mura domestiche. Ed è da sempre questo lo spirito del Gay Village: un luogo esclusivo in cui non sentirsi escluso. Un posto che ha i colori dell'arcobaleno che vibrano su una Campagna Pubblicitaria che diffonde Amore; un luogo che nel tempo è divenuto patrimonio della città dove chiunque creda nella libertà, nella parità dei diritti e delle opportunità, sarà sempre il benvenuto.



Nella campagna principale un gruppo di persone in festa, cinte dai colori della libertà, che tornano a casa indossando il proprio corpo, la propria essenza ed allegria. Lo spiazzo della Città dell'Altra Economia con il Gazometro sullo sfondo, sarà teatro di una manifestazione che grida l'orgoglio arcobaleno e lo rivendica come solo lei sa fare: nel segno dell'amore. Al centro una coppia gay si scambia un bacio, dolce e innocente, mentre intorno scoppia la festa. Così, i baci del Gay Village, che si sviluppano in altri due soggetti in uscita in città il prossimo Martedì 22 Maggio (bacio gay e bacio lesbico), animeranno la città con i maxi-formati della campagna 2018 che vede coppie omosessuali ritratte alla luce del sole scambiarsi un bacio che dura da diciassette anni. Un gesto d'amore che significa rivoluzione.

